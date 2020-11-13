ساويرس: برتاح مع الفنانين أكثر من رجال الأعمال.. وعادل إمام أب روحي لي

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصال والتكنولوجيا، إنه يحب الرسم والموسيقى وقراءة القصص والشعر والسينما منذ الصغر، "أحسن خروجة ليا في الويك إيند وأنا صغير أروح السينما وأتفرج على فيلم، أنا غاوي فن وموسيقى وسينما، والفنانين والمغنيين برتاح معاهم أكتر من مجتمع رجال الأعمال"

وأضاف "ساويرس"، خلال لقاء ببرنامج "شربل يستقبل"، المذاع على قناة "CNN بالعربية"، ويقدمه الإعلامي شربل راجي، أن النجم الكبير عادل إمام بالنسبة له أخ وأب روحي، إضافة لمحمد هنيدي وخالد الصاوي، وعمرو دياب وراغب علامة وأبو، والكثير من الفنانين الآخرين، "البيست فريند ميتعدوش 5 على الأيد، وأنا عندي 3 بس مش كتير".

وتابع: "الحب مصدر سعادتي، سواء حب حد معين أو حب الناس، والجمال الطبيعي، والموسيقى الكويسة، ولما أعمل عمل خير ولما أضحك بسبب نكتة حلوة، بيجيلي 300 لـ350 طلب والحالة اللي بحس أنها دخلت جوه قلبي بخدمها والباقي مقدرش لأنه فوق طاقتي".

وواصل: "أفضل فيلم بالنسبة لي (ذا جود فازر) اتفرجت عليه يجي 18 مرة، وبحب أفلام نجيب الريحاني وفيلم (الكيت كات) لمحمود عبدالعزيز من روائع السينما، مصر معروفة عالميا بأفلامها".

وعن الانتقادات الموجهة لمهرجان الجونة، قال: "فيه ناس كتيرة سطحيين، وكل اللي بينتقد مجاش المهرجان ولا شاف كل المجهود اللي اتعمل ورا الستار، لكن هو قاعد في البيت بيشوف فساتين رايحة وجاية".