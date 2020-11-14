من الكوافير.. القصة الكاملة لهروب عروس ليلة دخلتها مع شاب بالغربية

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة هروب "عروس"، 19 عاما من الكوافير ليلة الداخلة، بإحدى قري مركز السنطة بمحافظة الغربية، تفاصيل الواقعة؛ إذ تبين من خلال فحص هاتفها وخط سيرها، أنها حضرت برفقة إحدى أقاربها إلى الكوافير قبل ساعات من حفل الزفاف، وعقب دخولها بساعة ونصف، طلبت من مرافقتها الانتظار به، بحجة أنها سوف تتوجه لشراء "مصحفا"، وعقب خروجها لم تعد، ما دفع الأسرة إلى تقديم بلاغ يفيد باختفاء الفتاة، ولم تتهم أحد في الواقعة.

ووفقا للتحريات والتحقيقات، فإنه عقب تلقى أجهزة الأمن بلاغا بتفاصيل الواقعة، انتقل فريق من المباحث، وبدأ في فحص خط سير الفتاة، وتبين من خلال فحص الكاميرات أنها قابلت شابا في العقد الثالث من العمر، مقيم في نفس المنطقة التي تقيم فيها العروس، وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءت تبين أنهما استقلا إحدى السيارات المتوجهة إلى القاهرة.

وأوضحت التحريات أنه عقب فحص هاتف العروس والمكالمات الصادرة والواردة ومقطع فيديو، بثته الفتاة عبر تطبيق "التيك توك"، تمكنت القوات من تحديد مكان هروبها مع الشاب، وتبين أنهما في إحدى المناطق بمحافظة القاهرة.

وتوجهت قوة أمنية برفقة الأسرة إلى مكان الهروب، وأعيدت العروس الهاربة ليلة دخلتها إلى أسرتها، وحررت الأخيرة محضر إثبات حالة، ولم تتهم أحدا بالاختفاء.

وذكرت تحريات المباحث أن بداية الواقعة كانت بتلقى مدير أمن الغربية، بلاغا من مأمور مركز السنطة، يفيد بتحرير بلاغا لعروس اختفت من الكوافير ليلة الدخلة، ومن خلال الفحص تبين أن عمرها 19 عاما، حاصلة على بدلوم تجارة، وكانت برفقة إحدى اقاربها في الكوافير لتزيينها قبل الزفاف، وطلبت منها الخروج لشراء "مصحفا"، ولم تعد مرة أخرى، وبتشكيل فريق بحث تمكنت القوات من الوصول إليها، وتحرر محضر إثبات حالة بعودتها مرة أخرى.