بالأسماء.. انقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق الجيزة بسبب الإصلاحات

كشف مصدر مسؤول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عن الإجراءات التي تتخذها الشركة، للحفاظ على استمرار جودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين بأحياء ومراكز الجيزة، لافتا إلى أن سبب فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالجيزة يرجع إلى تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة وخطة الإحلال والتجديد بالشركة، قبل الفصل بمدة كافية، من خلال القنوات المتاحة كافة.

وأشار المصدر لـ"الوطن"، إلى أن الشركة نفذت من العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات، ما يستلزم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن 3 ساعات على الأكثر.

من جانبه، وجه المحاسب محمد السيسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من أعمال الصيانة، وسرعة إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة.

وأوضحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن المناطق المتأثرة بالانقطاع، هي:

الإدارة العامة لشبكات الدقي

- مبنى المكتبة الزراعية داخل مبنى وزارة الزراعة.

- شارع نادي الصيد.

- مبنى المركز الدولي للزراعة خلف نادي الصيد.

- مبنى مجمع الهيئات داخل وزارة الزراعة الخط الثاني.

- مبنى المبيدات الحشرية داخل وزارة الزراعة.

- مبنى وزاره الزراعة.

مبنى "الإصلاح الزراعي، وتنمية المشروعات داخل الوزارة".

- مركز البحوث الزراعية داخل وزارة الزراعة.

- مبنى مركز الإرشاد الزراعي داخل وزارة الزراعة.

- مبنى تحسين الأراضي داخل وزارة الزراعة.

- مبنى داخل الهيئه العامة للمشروعات، داخل وزاره الزراعة "الخط الثاني"، بشارع نادي الصيد.

الإدارة العامة لشبكات أكتوبر 2

- حي الأشجار "من عمارة 40 إلى 53، ومن عمارة 20 إلى 43، ومن عمارة 27 إلى 36، ومن عمارة 8 إلى 23 بحدائق أكتوبر".

الإدارة العامة لشبكات بولاق الدكرور

- منطقه زنين شارع المصرف من شارع التحرير.

- شارع "إبراهيم السقاري من المصرف، والفرن من المصرف، وصديق اللبان من شارع الحرية".

- شارع "الحرية ومتفرعاته، وجمال عبدالناصر شارع خلف سنترال زنين من المصرف، وصديق اللبان من الحرية".

- سوق زنين شارع المصرف.

- مدينه النجوم شارع إبراهيم هريدي من المصرف.

- شارع "عبدالفتاح يونس من المصرف، وفريد شوقي من المصرف، وعمر بن الخطاب من شارع جمال عبد الناصر، وعبدالحميد السيد".

الإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة

- عزبه الشيخ فضل، ومنطقه الإعلاميين بجبل برويش.

- عزبة النور بالعياط.

- منطقه الجزيرة شارع عيد نصر، عزبة حسب الله العطف، طراد النيل، بالعياط.

- منطقه الموقف شرق البلد السعودية بالعياط.

- مزارع العطيفي أطفيح جبل القبابات.

- جزء من منطقة "أبو علاء، والمصانع" بعزبة السلام في أطفيح.

- منطقه أبو عامر بمدينة الصف، والمنطقة البحرية بقرية المنيا.

- منطقه "عرب الودي، والمحكمة" بالصف.

الإدارة العامة للشبكات بفيصل

- شارع "الملكة الرئيسي أمام شارع مسجد التيسير، ومحمد حسن كمال من غالية غريب من الملكة الرئيسي، ومحمد عبدالقادر من الملكة".

- شارع ترعة عبدالعال ناصية شارع محمد أبو النور، أمام مرور فيصل.

- شارع "محمد حسن كمال من غالية غريب من الملكة، ومحمد عبدالقادر من الملكة نهاية شارع جمعة زكي من شارع أدهم فتحي من الملكة، ومعمل الطرشي بجوار شارع محمد عبدالقادر من الملكة".

الإدارة العامة لشبكات في بشتيل

- شارع "داوود زكي، وأهل السنة، وترعه السواحل، ومختار سليمان، ومحمد السيد"، والشارع التجاري، ومعهد الأبحاث.

- شارع "أبو بكر الصديق، والثلاجة ترعة السواحل، والوحدة، والمدينة المنورة، والسواحل".

- مدرسة النجاح بشارع نور الهدى.

- شارع "الوحدة ترعة السواحل، والمدينة المنورة، وزمزم، وترعة السواحل، وبرج المرعوش من شارع مكة شارع أبو بكر الصديق".

- شارع "التجاري، ودسوقي إبراهيم، ومحمد السيد، وعبدالحميد الأنصاري من ترعة السواحل".

الإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة

- قرية السبيل مركز منشاة القناطر منطقة وسط قرية الحسانين، مركز منشاة القناطر.

- شرق طريق مصر إسكندرية الكيلو 58.