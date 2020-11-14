خطة لتحصيل الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية وترشيد الإنفاق بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات مع ضبط الإنفاق وترشيده، وتكثيف الجهود لتعظيم الإيرادات بالمراكز والأحياء، وجميع المشروعات التابعة للمحافظة، وتنمية الموارد الذاتية؛ لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية، التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والإسراع في برامج التنمية، تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع مناقشة سبل تحصيل الإيرادات بالمحافظة، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، و"صلاح كامل، مدير الحسابات، وولاء صلاح الدين، مدير وحدة متابعة الإيرادات، وأيمن محمد، مدير صندوق الخدمة، بالمحافظة.

واستعرض اللواء عصام سعد خلال الاجتماع توحيد الجهود لتنفيذ خطة طموحة لتسريع وتيرة تحصيل الإيرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة، والمشروعات كافة، والقطاعات، مع ترشيد الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من الإيرادات التي حُصلت ووزعت في مصارفها الصحيحة، وتطبيق القانون بكل قوة وحسم، وضرورة تحصيل مستحقات الدولة.

وأكد "سعد" وضع آلية عمل محددة لتنمية موارد المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة للتحصيل، لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، وتذليل المعوقات كافة، ووضع الحلول العاجلة للنهوض بمشروعات المحافظة وتطويرها وتنمية وزيادة مواردها، للإنفاق على تلك المشروعات، وتنفيذ خطط التطوير، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة والمراجعة لتحصيل الإيرادات، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، وتفعيل التحصيل إلكترونيًا، من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات، وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات.