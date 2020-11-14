عاجل.. إخلاء سبيل "جو هاني" المتهم بالإساءة للرسول بعد اعتذاره

قرر قاضي المعارضات في محكمة الإسماعلية إخلاء سبيل يوسف هاني الشهير بـ"جو هاني" المتهم بازدراء الأديان في واقعة سب الرسول الكريم.

وجاء قرار قاضي المعارضات بعد اعتذار "جو هاني" قائلًا خلال التحقيق إن ما حدث زلة لسان وأنه يحترم الأديان.

تهمة "ازدراء الدين الإسلامي"، نسبتها النيابة العامة للمتهم وواجهته بالمحادثات النصية التي جرت بينه وبين سيدة قامت بأخذها "اسكرين شوت"، ونشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكّدت تحريات الأمن الوطني وتكنولوجيا المعلومات صحة الرسائل النصية، وأنَّها ليست مفبركة، وأنَّ المتهم كتبها من حسابه الرسمي الذي يحمل بياناته الشخصية.

ورصدت "وحدة الرصد والتحليل" في مكتب النائب العام صورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله "صلى الله عليه وسلم".

وتباشر نيابة الإسماعيلية الكلية التحقيقات في الواقعة، التي قُيدت برقم 4165 لسنة 2020 إداري ثالث الإسماعيلية، بعدما تلقت بلاغًا من عدد من المحامين صباح أمس الأربعاء.

وطلبت النيابة في إطار تحقيقها تحريات قطاع الأمن الوطني، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها، ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق.

وألقت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية القبض على المدرس يوسف هاني، المتهم بالإساءة إلى النبي "صلى الله عليه وسلم"، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتصدّر "هاشتاج" على منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم: "حاكموا جو هاني" بتهمة الإساءة للدين الإسلامي وللرسول، صلى الله عليه وسلم، على خلفية ما جرى مؤخرًا، بعد انتشار الرسوم المسيئة للإسلام ولنبيه في فرنسا، والمطالبة في حملات عبر السوشيال ميديا بمقاطعة المنتجات الفرنسية ردًا على ذلك.

وبدأت القصة بتداول الواقعة عبر "السوشيال ميديا"، وبطلتها فتاة أعلنت عبر حسابها رفضًا كاملاً لأي إساءة فرنسية للدين الإسلامي ونبيه، ليرد عليها شاب يدعى "يوسف هاني" في تعليقات تحوي إساءات بالغة ومتكررة للرسول، "صلى الله عليه وسلم"، وهو ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمحاكمته.