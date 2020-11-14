العالم يسجل 54 مليون إصابة بكورونا.. ومليارا دولار لتوزيع اللقاح

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم لتتجاوز 54 مليون إصابة، وأمام هذا الارتفاع غير المسبوق في الإصابات وصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى مليون و300 ألف حالة، وفقًا لإحصاءات موقع "وورلد ميتر".

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل إصابات قياسية غير مسبوقة، حيث بلغت الإصابات الجديدة في آخر 24 ساعة 183 ألف إصابة، من إجمالي 656 ألف حالة جديدة في العالم، أمس الأول، وأعلن حاكم ولاية نيفادا ستيف سيسولاك، إصابته بالفيروس، وحث سكان الولاية على البقاء في منازلهم بقدر الإمكان، لتفادي التقاط العدوى المتزايدة بشكل كبير، بعد ما سجلت 1.857 حالة إصابة في يوم واحد.

ودعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتخاذ "إجراء عاجل" تجاه تفشي كورونا، قائلًا: "تشهد بلادنا ارتفاعًا في عدد الإصابات المبلغ عنها، وحالات دخول المستشفيات، والوفيات في جميع أنحاء البلاد، ولم يسلم من ذلك أي مكان تقريبًا".

وتابع، في بيان نشرته صحيفة "واشنطن: "أنا الرئيس المنتخب، لكنني لن أكون رئيسًا حتى العام المقبل.. والأزمة تتسارع الآن".

ولليوم الثاني على التوالي ترتفع الإصابات في روسيا لتسجل معدلاً غير مسبوق على أرضها منذ تفشي الجائحة، متجاوزاً الـ22 ألفًا، كما انضمت إيطاليا إلى قائمة الأعلى إصابات بـ40 ألف حالة جديدة، حيث كانت أعلى دولة تسجيلًا للإصابات في القارة الأوروبية في آخر 24 ساعة.

وأعلن الاتحاد العالمي للأمصال واللقاحات "جافي" جمع أكثر من 2 مليار دولار من أجل تسهيل توزيع لقاحات كورونا المستجد على دول منخفضة ومتوسطة الدخل، وذلك بالتزامن مع إعلان شركتي "فايزر" و"بايونتيك" التوصل للقاح فعال ضد كورونا، ولفت إلى أن المبلغ المستهدف جمعه لعام 2021 يصل إلى 5 مليارات دولار على الأقل، وذلك من أجل تمويل إنتاج اللقاحات وتوزيعها.