إغلاق 8 مخابز بلدية للتلاعب في حصص الدقيق المدعم بالمنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، إغلاق 6 مخابز بلدية، في مراكز أشمون وقويسنا وبركة السبع، لمدة 3 شهور، وذلك لمخالفتها الاشتراطات المقررة، والتصرف في الرصيد الاستراتيجي من الدقيق البلدي المدعم، وعدم احتفاظ المدير المسئول عن المخبز بالميزان الحساس.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، برئاسة عاطف الجمال، وكيل الوزارة، حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية والحالة التموينية بصفة عامة، وتبين للحملة عدم وجود الرصيد الاستراتيجي من الدقيق البلدي.

وبالفحص تبين وجود عجز قدره 38 "شيكارة" دقيق تمويني مدعم، داخل مخبزين بناحية "بوهة شطانوف" و"منيل العروس" بمركز أشمون، ورفعت المديرية تقريراً إلى محافظ المنوفية، يتضمن التوصية بإغلاق المخبزين لمدة 3 شهور.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم أيضاً إغلاق مخبز بلدي بناحية "منشأة جريس"، بمركز أشمون لمدة شهر واحد، لعدم الاحتفاظ بالميزان الحساس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخابز المخالفة.

وأضاف "الجمال" أنه تم إغلاق 3 مخابز بلدية لمدة 3 شهور، بناحية قويسنا وبركة السبع، حيث تبين وجود عجز يقدر بـ27 "شيكارة" من الرصيد الاستراتيجى للدقيق البلدي.

كما وافق محافظ المنوفية على غلق مخبزين سياحيين بمركز منوف، لمزاولة النشاط بدون ترخيص، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبمرور مفتشي إدارة الرقابة التموينية على المخابز البلدية.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.