حبس 5 متهمين لإدارة مصنع للأدوية المخدرة ببنها وضبط وإحضار طبيبين

أمرت نيابة مركز بنها، برئاسة المستشار علي حسن المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، حبس طبيب بيطري و4 عاطلين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لإدارة مصنع لترويج المواد المخدرة والمغشوشة، كما أمرت ضبط وإحضار طبيبين آخرين.

كانت معلومات سرية وردت للواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية تفيد بوجود مصنع في بنها يديره 3 أشخاص هما خريجا كلية الطب البيطري وآخر خريج صيدلة وآخر خريج كلية علوم ويقوم بتصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم ويقومون بتصنيع تلك الأقراص وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة بذلك.

تم تشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، والعقيد عمرو الجزار مفتش المباحث، وتبين أن وراء الواقعة 3 أشخاص أعدوا وجهزوا مصنعًا بدائرة مركز شرطة بنها، وكذا تخرين تلك المواد والعقاقير المخدرة بمخزن بدائرة المركز.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، توجهت قوة من مباحث مركز بنها بقيادة المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث المركز، وتمت مداهمة المصنع وضبط أحدهم بالإضافة إلى 4 عاطلين، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من العقاقير والمواد المخدرة والأدوية المغشوشة والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف.

وتحفظت النيابة العامة بدائرة مركز بنها على كميات من الأدوية المغشوشة والترامادول والمنشطات الجنسيه بلغت قيمتها بنحو 17 مليون جنيه داخل مصنع الأدويه المضبوط.

وأشارت التحقيقات إلى أن تشكيل عصابي تخصص فى مجال تصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة مُتخذين من دائرة مركز شرطة بنها مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من العقاقير والمواد المخدرة والأدوية المغشوشة والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف.

وأضافت، أن الفحص النهائى للمضبوطات أسفر عن ضبط أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف عبارة عن "عجانة و2 صاج عجانة ومكبس كبير ومولد كهرباء خاص به ومكبس تعبئة بودر و3 ماكينة تقطيع شرائط و3 ماكينة تغليف وماكينة ضخ كمبروسر وماتور مياه ومولد كهربائي و2 أسطوانة غاز و3 أكلاشيه طابع تواريخ ورول مطبوع عليه تامول 225 ملي و43 بكرة تغليف و6 ميزان مختلف الأحجام.

ونجحت الجهود في ضبط المواد المخدرة والأدوية المغشوشة، وهي عبارة عن 38 ألف قرص ترامادول أبيض وأزرق و450 قرص تامول 225 ملي "علب" و1470 علبة لعقار بروفيس و87 علبة أستربتول و3 كرتونة روفاسي و37 كرتونة مكمل غذائي، و برميل كبير الحجم عسل ملكى "منشط" و كرتونة برطمانات "منشطات"- وكمية من مُكمل غذائي برسيوبري كيتون، وكيس مُكملات غذائية مختلفة الأنواع وكمية من علب تريو أوميجا وكيس كبير به فوار سيكومبلكس و10 كرتونة لعقار استربس استحلاب وكيس أقراص بريفهم وكيس لعقار زامكوفام و3 أكياس علب مسحوق فيتامين سي و2 كيس أدوية مغشوشة، و2 كيس كبير به أقراص للإقلاع عن التدخين و كرتونة شامبو و2 كيس كبير أدوية تخسيس و10 كرتونة أدوية تخسيس و14 كرتونة جيل معقم يدين و31 كرتونة فازلين مرطب وكرتونة الكادو غسول للفم والأنف و6 أكياس بداخلهم عبوات كحول، كما تم ضبط المواد الخام الخاصة بالتصنيع عبارة عن (كمية من المواد الخام لتصنيع العقاقير المخدرة وزنت 212,5 كيلو جرام وكمية من الفيتامينات والمنشطات مختلفة الألوان والأحجام وزنت 114 كيلو جرام و2 جوال مواد خام لتصنيع المنشطات وزنت 80 كيلو جرام، وشيكارة حمض سيتريك وزنت 25 كيلو جرام، وجوال حمض سكوربيك وزنت 25 كيلو جرام، و5 جركن كحول مستخدم فى التصنيع و4 كرتونة عبوات كحول خام و14 جركن سبيرتو أبيض.

بالإضافة إلى ضبط خزينة سلاح آلى و10 طلقات و7 هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 14 ألف جنيه، وسيارتين ودراجة نارية و3 أختام منسوبين لوزارة الصحة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 17 مليون جنيه.