تفاصيل ضبط مصنع ترامادول في بنها.. والتحريات: العصابة ربحت 17 مليون جنيه

"عجانة و2 صاج عجانة ومكبس كبير ومولد كهرباء خاص به ومكبس تعبئة بودر و3 ماكينات تقطيع شرائط" أدوات بدائية استخدمها أفراد عصابة في تصنيع كمية كبيرة من الترامادول المغشوش داخل عقار في بنها، المفاجأة أن أفراد العصابة حققت مبالغ مالية كبيرة من تجارة السموم.

17 مليون جنيه قيمة المخدرات المضبوطة داخل العقار والمعدة للبيع على الزبائن، بحسب تحريات المباحث التى داهمت مكان التصنيع وألقت القبض على تشكيل عصابى تخصص فى مجال تصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة، وبينت التحريات أنهم استخدموا الشقة مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من العقاقير والمواد المخدرة والأدوية المغشوشة – الأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف.

وأسفر الفحص النهائى للمضبوطات عن ضبط أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف، عبارة عن وأسفر الفحص النهائى للمضبوطات عن ضبط أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف، عبارة عن "عجانة – 2 صاج عجانة – مكبس كبير ومولد كهرباء خاص به – مكبس تعبئة بودر – 3 ماكينات تقطيع شرائط – 3 ماكينات تغليف – ماكينة ضخ – كمبروسر – ماتور مياه – مولد كهربائى – 2 أسطوانة غاز – 3 أكلاشيه طابع تواريخ – رول مطبوع عليه تامول 225 ملى – 43 بكرة تغليف – 6 موازين مختلف الأحجام".

كما تم ضبط المواد المخدرة والأدوية المغشوشة، عبارة عن "38000 قرص ترامادول أبيض وأزرق – 450 قرص تامول 225 ملى "علب" – 1470 علبة لعقار بروفيس – 87 علبة أستربتول – 3 كرتونة روفاسى – 37 كرتونة مكمل غذائى – برميل كبير الحجم عسل ملكى "منشط" – كرتونة برطمانات "منشطات" - كمية من مُكمل غذائى برسيوبرى كيتون – كيس مُكملات غذائية مختلفة الأنواع – كمية من علب تريو أوميجا – كيس كبير به فوار سيكومبلكس – 10 كراتين من عقار إستربس استحلاب – كيس أقراص بريفهم – كيس لعقار زامكوفام – 3 أكياس علب مسحوق فيتامين سى – 2 كيس أدوية مغشوشة – 2 كيس كبير به أقراص للإقلاع عن التدخين – كرتونة شامبو – 2 كيس كبير أدوية تخسيس – 10 كرتونة أدوية تخسيس-14 كرتونة جيل معقم يدين -31 كرتونة فازلين مرطب – كرتونة الكادو غسول للفم والأنف – 6 أكياس بداخلهم عبوات كحول".

بالإضافة إلى ضبط المواد الخام الخاصة بالتصنيع، عبارة عن "كمية من المواد الخام لتصنيع العقاقير المخدرة وزنت 212,5 كيلو جرام – كمية من الفيتامينات والمنشطات مختلفة الألوان والأحجام وزنت 114 كيلو جرام – 2 جوال مواد خام لتصنيع المنشطات وزنت 80 كيلو جراما – شيكارة حمض سيتريك وزنت 25 كيلوجراما – جوال حمض سكوربيك وزنت 25 كيلو جراما – 5 جراكن كحول مستخدم فى التصنيع – 4 كراتين عبوات كحول خام – 14 جركن سبيرتو أبيض".

وتم أيضا ضبط مضبوطات متنوعة، عبارة عن "خزينة سلاح آلى – 10 طلقات – 7 هواتف محمولة – مبلغ مالى قدره 14 ألف جنيه – سيارتان – دراجة نارية – 3 أختام منسوبين لوزارة الصحة"، وأحيل المتهمون إلي النيابة العامة وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.