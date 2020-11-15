خال "صلاح": إصابته بكورونا قدر.. والإبراشي: اللاعب يتحمل المسؤولية

قال عبدالعزيز البمبي، خال اللاعب محمد صلاح، إنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية في حفل زفاف شقيق اللاعب، وكان على أكمل وجه، وعدد الحضور كان لا يتجاوز السبعين شخصا، مشيرا إلى أن إصابته بالفيروس "نصيب وقدر من الله"، وإصابته في مصر جعلتنا نطمئن على حالته الصحية، مؤكدا أن صلاح شاب خلوق ويحبه الجميع.

وأضاف "البمبي"، خلال تقرير عرضه برنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه اتصل باللاعب عصر الجمعة، للسؤال عن حالته الصحية، فقال إن حالته الصحية تتحسن والأعراض خفيفة، وهي ألم خفيف في الحلق، وبعض الخمول بالجسد، مؤكدا أنه أخبره بأنه سيجري مسحة أخرى خلال أيام قليلة.

من جانبه قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن صور اللاعب العالمي محمد صلاح لا يجوز أن تظهر بهذه الحالة لأنه لاعب كبير، وخاصة أن العديد من الصحف العالمية قامت بعرض تلك الصور، مؤكدا أن اللاعب يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن إصابته بفيروس كورونا.

وأكد الإبراشي خلال تقديم برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن اللاعب محمد صلاح من أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم، ومن المرجح أن تكون الإصابة جاءت من حفل الزفاف، ومشيرا إلى أنه كان من المفترض أخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية أكثر من ذلك.