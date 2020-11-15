عواض: ملتقى المرأة الحدودية يهدف لتصحيح المفاهيم المغلوطة

يشارك الدكتور أحمد عواض، رئيس قصور الثقافة، في فعاليات الملتقى الثامن للمرأة الحدودية، الذي يقام بمدينة شرم الشيخ بإقليم القناة وسيناء، بقصر ثقافة المدينة وتستمر فعالياته في الفترة من 14- 19 نوفمبر الحالي.

وأضاف أحمد عواض، لـ"الوطن": "يأتي الملتقى في إطار توجهات الهيئة العامة لقصور الثقافة بتكثيف الأنشطة الفنية والفعاليات الثقافية للارتقاء بوعي المرأة، وضمن مشروع أهل مصر".

وتابع: "ويقدم الحرف التراثية الموجودة في المناطق الحدودية مثل أسوان وحلايب وشلاتين وشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، لخلق الجوانب التوعوية بالتراث وخلق الجوانب الثقافية".

وأوضح أنّ الملتقى لتعليم أجيال ثانية الحرف التراثية وتعليم التطريز، ويأتي ذلك ضمن برنامج "أهل مصر" الذي يقدم ملتقيات خاصة بالأطفال والشباب والمرأة، في إطار الاهتمام بالأنشطة الثقافية والاجتماعية لأبناء المحافظات الحدودية وأبناء القبائل، لصقل مهارات الشباب وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، كما نهدف للعمل على توضيح الرؤية المستقبلية أمام الشباب، للوقوف على تحديات الأمن التي تواجه الدولة وتوعيتهم بشكل سليم.

ويلتقي الدكتور أحمد عواض، اليوم، المشاركين في الملتقى، وتبدأ اليوم فعاليات الورش الفنية وتشمل الجلود الصناعية، وتطريز وبري، وخيامية، ورسم على القماش، إضافة للورش الأدبية، وبالتوازي تسير قافلة إلى وادي سبتا، تتضمن ورشة عن كيفية الوقاية من أخطار الحريق، بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، ومحاضرة عن "كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية"، وفي السادسة مساء تقام محاضرة بعنوان "آليات واستراتيجيات التأهيل لسوق العمل"، ثم تبدأ فعاليات الورش الفنية.

ويوم 16 نوفمبر تقام صباحا زيارة لمحمية رأس محمد، وفي الفترة المسائية تنظم ورشة عمل بعنوان "النوع الاجتماعي والتنمية" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، إضافة لندوة بعنوان "اختاري صح" ضمن برنامج مودة، يليها بدأ فعاليات الورش الفنية.

وفي يوم 17 نوفمبر تقام فعاليات الورش الفنية، وبالتوازي تقام قافلة إلى وادي مندر، تتضمن محاضرتين، الأولى عن كيفية الوقاية من أخطار الحريق، بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، وأخرى عن الشمول المالي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، يلي ذلك إقامة لقاء عن كيفية الوقاية من سرطان الثدي، وكيفية التدريب على الفحص.

أما يوم 18 نوفمبر، فتقام في الفترة الصباحية والمسائية فعاليات الورش الفنية، وفي ختام فعاليات الملتقى يوم 19 نوفمبر، يفتتح معرض نتاج الورش الفنية المنفذة خلال فترة انعقاد الملتقى "جلود صناعية، تطريز، خيامية، رسم على القماش، لاسيه"، ثم يعرض نتاج الورش الأدبية، يليه تكريم الملتقى للمشاركات، وإهدائهن شهادات التقدير.

ويشارك في الملتقى 65 فتاة وسيدة، بواقع 10 فتيات بمحافظات الحدود "شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادي الجديد، وأسوان، وحلايب وشلاتين"، بهدف دمج الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة لديهن.