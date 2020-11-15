قبل إعلان النتيجة.. حالات يعاد فيها الانتخابات لنظامي الفردي والقائمة

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بعد تلقي نتائج الحصر العددي للأصوات بمختلف محافظات المرحلة الـ13 والبت في الطعون على نتائج الانتخابات، وإعلان الدوائر التي ستجرى بها جولات للإعادة، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".

وبحسب العمل بالنظام المختلط في الانتخابات البرلمانية والذي يجمع بين نظامي "الفردي" و"القوائم"، بواقع 50% للفردي و50% للقائمة، تكون الإعادة للقائمة بحسب ما نص عليه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية كالتالي:

متى تكون الإعادة في نظام القائمة؟

وتنص مادة 4 من قانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحقوق السياسية أنه: "تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 100 مقعد لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة".

ويعلن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في القانون لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا علي أكبر عدد من الأصوات، ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

متى تكون الإعادة في نظام الفردي؟

أما النظام الفردي، يعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية، فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في القانون لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة.

ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تٌجرى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تُجري عليها الإعادة، أٌجرى الانتخاب بينهم علي أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد أنَّ الهيئة تلقت كل نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تمّ البت فيها، مشيرًا إلى أنَّه تمّ مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتمّ إضافة أصوات المصريين بالخارج، موضحًا أنَّ الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وأجريت عمليات التصويت في 13 محافظة وهى محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، حيث كان يحق التصويت لـ31 مليون ناخب في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 70 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضيا "أساسيا واحتياطيا".