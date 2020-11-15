رئيس التحرير

محمود مسلم

"الوقائع" تنشر شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالجيش

يقررها المجلس الطبي العسكري

كتب:

الوطن
09:10 ص | الأحد 15 نوفمبر 2020
وزارة الدفاع

وزارة الدفاع

أصدَرت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، القرار رقم 195 لسنة 2020، بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة.

ونص القرار، على أن تتقرر اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بواسطة المجلس الطبي العسكري، بمناطق التجنيد والتعبئة أو اللجنة الطبية العليا بإدارة التجنيد والتعبئة، أو المجلس الطبي العسكري العام بحسب الأحوال.

ونشرت الوقائع المصرية، القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنــــا.

اقرأ المزيد:

"الوقائع المصرية" تنشر قرار وزير الإسكان لتأمين المواطنين بالمطاعم

الوقائع المصرية تنشر اللائحة المالية والإدارية لهيئة الدواء المصرية

الوقائع المصرية تنشر مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية

الوقائع المصرية تنشر قرار"التجارة" بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر