"الوقائع" تنشر شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالجيش

أصدَرت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، القرار رقم 195 لسنة 2020، بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة.

ونص القرار، على أن تتقرر اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بواسطة المجلس الطبي العسكري، بمناطق التجنيد والتعبئة أو اللجنة الطبية العليا بإدارة التجنيد والتعبئة، أو المجلس الطبي العسكري العام بحسب الأحوال.

ونشرت الوقائع المصرية، القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنــــا.