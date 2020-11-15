إعدام 1.2 طن أغذية فاسدة في حملة بالشرقية

شارك الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة في الحملة الموسعة التي قادها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، للنظافة ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين بمركز ومدينة منيا القمح.

وأسفرت الحملة عن سحب 6 عينات أغذية وتحرير عدد من المحاضر، إضافة إلى إعدام طن و200 كيلو أغذية تالفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم اتخاد كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل وزارة الصحة إستمرار الحملات المكثفة لإدارة مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الرقابية بمديرية الشؤون الصحية على المنشآت المختلفة بالمحافظة، لضبط المخالفين وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وعلى جانب آخر، قامت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالإستمرار في المناورات والإجتماع التحضيرية بصحة الشرقية، للتأكد من جاهزية الفرق الطبية لمجابهة أي أحداث طارئة، والتأكد من التدريب الجيد للفرق، ومدي الإمكانيات المتاحة في التعامل مع الأزمة، وذلك من خلال إجراء نموذج محاكاة، تم خلاله إستدعاء فرق الإنتشار السريع بمختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة بديوان عام المديرية، مع تحديد ساعة الصفر، وحساب توقيت الوصول لكل فريق.

وعُقد اجتماع تحضيري بالفرق، وشرح دور كل منهم في مكان الحدث أثناء التعامل مع الأزمة، وكيفية تصنيف الحالات وفقاً للعلامات الحيوية لكل مواطن، وشرح كيفية تركيب الأساور بألوانها المختلفة، حسب تشخيص كل حالة، ومناقشة خطط الطوارئ وإستعداد المستشفيات لمواجهة الأزمات والكوارث، ووضع السيناريوهات للأزمات المحتملة، والتأكد من جاهزية منافذ تقديم الخدمة الطبية لمواجهة أي أحداث طارئة، وشدد وكيل الوزارة علي تدريب العاملين علي مواجهة الأزمات والكوارث المختلفة، ورفع درجة الاستعداد القصوي، وتأمين المستشفيات والمبانى من الكوارث، وتوفير المستشفيات للأدوية والمستلزمات الطبية، والآلات اللازمة للتعامل مع الأزمة.