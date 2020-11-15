مستقلون يعلنون تحالفهم في الإعادة بأسيوط

أعلن المرشحون المستقلون في الدائرة الثالثة وتضم "أبنوب – الفتح - ساحل سليم – البداري – أسيوط الجديدة " تحالفهم في انتخابات جولة الإعادة والتي يتنافس فيها المرشحون المستقلون "طارق أحمد علي موسى، مصطفى شحاته موسى، أحمد محمد حسن" ومرشحو مستقبل وطن كلا من "اللواء عصام العمدة والدكتور ناصر عثمان وأحمد حسين جودة".

وأطلقوا على أنفسهم "تحالف المستقلين" معلنين عن تنظيم المؤتمر الخاص بهم مساء اليوم الأحد بدوار الحاج علي موسى.

ومن جانب آخر عقدت أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بأسيوط برئاسة عبدالناصر بكر مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحي الحزب في الإعادة بقرية علوان التابعة لمركز أسيوط، وذلك بمنزل الحاج خالد العمدة وبحضور المهندس ياسر عمر أمين عام حزب مستقبل وطن بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة.

وأكد المهندس ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط خلال المؤتمر أنه دفع باثنين لمركز أسيوط لخدمة شمال وجنوب المركز وآخر بالمدينة، وذلك بسبب طيبعة المركز الجغرافية ودعا الجميع إلى ضرورة المشاركة وتقديم الدعم الكامل لمرشحي الحزب لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، مؤكدا على أن جميع مرشحي الحزب في خدمة الوطن والمواطنين.

وأكد عبدالناصر بكر أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن أن الانتخابات البرلمانية تمثل أهمية كبرى في تاريخ كل شعب حيث تكمل الشكل الدستوري للدولة وبالمشاركة سوف نكمل المشوار ونبني بكل قوه ونحمي مصر.

وفي سياق متصل نظمت أمانة الحزب بمركز أبنوب مؤتمرا جماهيريا بقرية بني محمديات بمقر ودعم المرشح اللواء عصام العمدة.