افتتاح المعرض السنوي للكتاب الفرنسي بجامعة أسيوط

افتتحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة مراكز اللغات الأجنبية بالجامعة، أعمال المعرض السنوي الرابع للكتاب الفرنسي، والذي يتم تنظيمه بمقر مركز دراسات اللغة الفرنسية بكلية الآداب بالجامعة.

وأكدت الدكتورة مها غانم، أهمية معارض الكتاب بمختلف تخصصاتها في الاطلاع على مستجدات الثقافة، وفتح الطريق أمام الدارسين للاستفادة من تميز محتوي الكتب وتنوعه في مختلف المناحي العلمية والمعرفية، وهو ما يأتي من منطلق حرص الجامعة على القيام بدورها التنويري في المجتمع، وإسهامها في نشر الوعي الثقافي والنهوض بالمستوي الفكري لدي طلابها، وتوفير مصادر موثوقة ومراجع بحثية تخدم الطلاب والباحثين بأسعار زهيدة.

وحرصت نائب رئيس الجامعة علي تفقد الكتب والاطلاع علي كافة نوعياتها التي تخدم جميع الأعمار السنية ومختلف الاهتمامات، منوهةً إلى سعي الجامعة خلال الآونة المقبلة لإقامة معرض شامل للغات الأجنبية بمختلف تخصصاتها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية بالتعاون مع شركة أبو الهول لتوزيع الكتب.

وأعربت عن سعادتها بإقبال الطلاب على المعرض، ما يعكس حرصهم علي تنمية وعيهم الثقافي والفكري وإدراكهم أهمية القراءة وتعلم اللغات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نها رزق، أن المعرض يتميز هذا العام باحتوائه لنحو 3500 كتاب من أحدث الإصدارات من الكتب العلمية والأدبية والفنية والتاريخية والعالمية، كما يتضمن المعاجم والقواميس في مختلف التخصصات الاقتصادية والقانونية والطبية والنباتات والإعلام، إلى جانب كتب الوسائل التعليمية والكتب التراثية والروايات وكتب الأطفال، وكذلك كتب الجغرافيا والتنمية البشرية.

وأشارت "رزق" إلى تخصيص المعرض لعدد من الكتب والقواميس والروايات باللغتين الروسية والألمانية، وذلك بخصم 20% للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والدارسين بالمركز، دعماً وتشجيعاً لكافة المترددين لتنمية معارفهم وتوسيع مداركهم في شتي المجالات.