انهيار جزئي لعقار قديم بدمنهور

إنهار جزء من عقار قديم غير مأهول بالسكان، بأحد شوارع مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، سياجًأ وقائيًا حول المبنى الآيل للسقوط، لتفادي وقوع أي إصابات قد تحدث نتيجة انهيار أجزاء أخرى من العقار.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأزمات والكوارث، وسرعة الاستجابة من خلال التواصل المستمر بغرفة العمليات و إدارة الأزمات والكوارث.

ونفذت اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس الوحدة المحلية، تحركًا سريعًا، بعدما ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بسقوط جزء من العقار الكائن بحارة البلاسى، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية والمرور والشرطة، وتم التوجه إلى المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين أن العقار محل الشكوى، مكون من دور أرضي ودور أول وثاني علويين، والعقار خالٍ من السكان، وبه شروخ طوليه وعرضية، وصادر له قرار إزالة رقم 150 لسنة 2019 و151 لسنة 2019، ومحرر له محاضر عدم تنفيذ 39، و40 بتاريخ 4 نوفمبر 2019، وتم فرد كردون أمنى أمام المنزل، وجرت الأعمال بإشراف مدير إدارة الأزمات والكوارث وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وشهدت محافظة البحيرة، أمس، هطول أمطار رعدية متوسطة، على المدن الساحلية، وحذرت الوحدات المحلية جميع المواطنين من الخروج في الأمطار الشديدة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة، فيما أعلنت إدارتا بوغازي رشيد والمعدية رفع درجة الاستعداد القصوى، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات جوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي كافة البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.