توزيع 10 أطنان سمك مدعم أسبوعيا على منافذ البيع بجنوب سيناء

أكد المهندس صفوان المراغي، مدير عام الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، أن كمية الأسماك التي تنتجها المحافظة في تزايد مستمر، ما أثر بشكل إيجابي على زيادة حصة الأسماك المدعمة التي يُجري توزيعها على منافذ البيع بمدن المحافظة.

وقال مدير عام الثروة السمكية، في تصريح له اليوم الأحد، إنه يجري توزيع نحو 10 أطنان من أسماك الشنشولا أسبوعيًا على منافذ البيع بمدن المحافظة، بسعر في متناول جميع المواطنين خاصة محدودي الدخل، ويتراوح أسعار الأسماك المدعمة بين 4 إلى 8 جنيهات، لدعم المواطن محدود الدخل.

وأوضح أن حصة المحافظة من الأسماك المدعمة تكون من أسماك الباغة، والشك، والكسكمري، ويجري توزيع نحو 40 طنًا من هذه الأسماك شهريًا على المواطنين من خلال منافذ البيع بسعر مدعم، خلال موسم خروج مراكب "السنار" إلى البحر، وهذه الكميات ساهت في انخفاض أسعار الأسماك بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

وأشار مدير عام الثروة السمكية، إلى أنه جرى دعم أسطول الصيد بنحو 65 مركب "شنشلا" جديدة، وزيادة قوة المراكب في مدينة الطور إلى 40 مركب "سنار" لزيادة كميات الأسماك.

وتابع: كما جرى تطوير رصيف ميناء الطور بزيادة طوله من 70 إلى 270 مترًا، ما يسمح لاستقبال أكبر عدد من المراكب، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يسهم ذلك في توفير الأسماك بكميات كبيرة، مع تشديد المراقبة على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار .

وأكد أن محافظة جنوب سيناء تمتلك شواطئ على خليجي العقبة والسويس، بطول 600 كيلومتر، وتقوم مراكب الصيد بالسروح داخل المياه الإقليمية خلال فترات السماح بالصيد، معتبراً أن جنوب سيناء تُعد المحافظة الوحيدة التي تخصص "حصة ودية" من الأسماك يتم بيعها بسعر رمزي للمواطنين.