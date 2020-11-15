انطلاق الموسم الثاني من "الآنسة فرح" اليوم

ينطلق اليوم عرض المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح" في موسمه الثاني على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل الأنسة فرح، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، ويتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.

في الموسم الجديد من الآنسة فرح، تكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

وأعربت المنتجة سالي والي، في تصريحات صحفية عن سعادتها بردود الأفعال التي حصدها الموسم الأول من مسلسل الأنسة فرح، لافتة إلى أن هذا الأمر عائد إلى نوعية العمل نفسه، كونه ليس منتشراً بكثرة فضلاً عن التناغم بين الممثلين، والتزامهم بتوجيهات المخرج، ثم الكاتب الذي قدم نصاً مختلفاً عن الشائع والمعتاد في السوق الدرامي.

وتابعت: خشينا عدم تقبل الناس للفورمات العالمي، لكننا حرصنا على تقديمه بروح تتناسب مع مجتمعنا العربي، والواضح أننا نجحنا في ذلك، أننا كفريق عمل بذلنا مجهوداً كبيراً وعملنا في ظروف صعبة بسبب وباء كورونا، ونتمنى أن يحقق الموسم الثاني إقبالاً جيداً.

وتمنى المخرج وائل فرج، أن يحقق الموسم الثاني من الآنسة فرح، نجاح الجزء الأول، مضيفًا: وأعتقد أن تقديمه على منصة "شاهد VIP"، هو أمر جيد جديد لأن المنافسة اليوم تدور رحاها بين المنصات على أفضل الأعمال الدرامية.

وتابع: الموسم الأول حمل صدمة الفكرة المجنونة، وهذا كان أمراً مبهراً، والصعوبة تكمن في إبقاء عنصر الجذب والابهار موجوداً، وأن نحافظ على الأمور التي أعجبت الناس من طريقة السرد والإخراج والحبكة الدرامية.

وأشار إلى أن الصعوبة في هذا العمل، هو كثرة الأحداث ومع ذلك "استطعنا تخطي الموضوع بنجاح مع تقديمنا موسماً أول ناجح جداً".