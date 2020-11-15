طقس الاثنين بارد ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الاثنين، إذ يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس تؤدي لاضطراب الملاحة.

ويسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء، إذ تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

وأضاف الخبراء أنّ الشبورة المائية تتكون صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، كما تتساقط الأمطار الخفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش).

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 16

الإسكندرية 23 18

وادي النطرون 23 18

طنطا 23 16

شبين الكوم 23 17

دمنهور 23 17

بلطيم 23 18

مطروح 21 18

السلوم 20 15

سيوة 22 13

بورسعيد 23 18

دمياط 23 18

الزقازيق 23 16

المنصورة 22 16

الإسماعيلية 23 15

السويس 23 16

العريش 24 16

رفح 23 15

رأس سدر 23 18

نخل 23 14

نويبع 25 21

طابا 24 20

كاترين 18 10

الطور 24 18

شرم الشيخ 27 21

الغردقة 26 20

مرسى علم 26 19

الفيوم 23 15

بني سويف 23 15

المنيا 24 15

أسيوط 25 13

سوهاج 25 15

قنا 26 15

الأقصر 26 16

أسوان 27 16

إدفو 27 15

أبوسمبل 26 17

الوادي الجديد 25 14

شلاتين 28 21

أبورماد 28 22

حلايب 27 24

رأس حدربة 27 24