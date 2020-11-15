مزارع وأقاربه يقتلون عاملا في قنا بـ 50 رصاصة أخذا للثأر

"احنا أخدناه في زراعات القصب وضربناه بالنار أخدنا تارنا"، بهذه الكلمات اعترف 4 من عائلة واحدة أمام النيابة العامة بتفاصيل قتل عامل متهم بقتل نجل عمهم في مديرية أمن قنا.

وأضاف المتهمين في التحقيقات أن الضحية حاول الهرب إلى ليبيا بعد قتل قريبهم منذ شهور، فتتبعوا خط سيره حتى أطلقوا الرصاص عليه، وأردوه قتيلا.

وكشفغت تحريات رجال المباحث أن المتهمين استدرجوا الضحية بحجة إنهاء الخلاف بينهم، وعقب وصولهم لمكان الحادث أطلقوا الرصاص عليه ثم تركوه جثة هامدة.

قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ووجهت للمتهمين تهمة القتل العمد وحيازة سلاح ناري وذخيرة حية.

وأجرت النيابة معاينة لمسرح الجريمة وتم العثور على أكثر من 50 طلقة فارغة وتم التحفظ عليهم وإرسالهم إلى المعمل الجنائي وضمهم ضمن الأحراز، كما طلبت النيابة إعداد تقرير لضمهم للقضية، وفرضت أجهزة الأمن كردون أمني في قرية المجني عليه والمتهمين خوفا من تجدد الاشتبكات بين العائلتين.

تلقى مأمور تبلغ مركز شرطة نجع حمادي، بمديرية أمن قنا، إخطارا بسماع صوت إطلاق أعيرة نارية بزراعات القصب بدائرة المركز والعثور على جثة (أحد الأشخاص - ينتمى لإحدى العائلات - مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل عمد)، داخل الزراعات وبها أعيرة نارية متفرقة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى ارتباط عائلة المجني عليه بخصومة ثأرية مع عائلة أخرى، وبتتبع خط سير هروب الجناة أمكن تحديدهم وضبطهم (ثلاثة عمال ومزارع - ينتمون للعائلة المشار إليها) وبحوزتهم (2 بندقية آلية - طلقات من ذات العيار)، وتبين إصابة أحدهم بعيار ناري بالساق، واعترفوا بارتكاب الواقعة أخذاً للثأر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.