حبس المتهم بضرب عاطل بعصا خشبية حتى الموت بالخصوص

أمرت نيابة الخصوص بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بقتل عاطل بعصا خشبية، ما أصابه بكسر في الجمجمة بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم لمعاكسته أحد قريباته في وقت سابق عن المشاجرة.

وكشفت التحريات في الواقعة أنه تبلغ لقسم الخصوص من الأهالي بحدوث مشاجرة بناحية عزبة الأمير طرف أول "ا م ا"، سن 31، عاطل، توفي إثر إصابته بكسر بالجمجمة وطرف ثان "م ا ع"، سن 19، سائق، مصاب بجرح بالوجه لقيام المتهم بمعاكسة أحد أقارب المجني عليه في وقت سابق على المشاجرة وحال تقابلهما حدثت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة تعدى فيها المجني عليه على المتهم بسلاح أبيض محدثا إصابته وقام المتهم بالتعدي على القتيل بالضرب بعصا خشب محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تلقى العقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، إخطارا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث الخصوص، بمقتل "أ. ج" 31 عاما، عاطل، إثر إصابته بكسر في الجمجمة بسبب مشاجرة مع سائق يدعى "م. ا"، 19 عاما.

وتبين من التحريات أن سبب المشاجرة معاتبة المجني عليه المتهم لمعاكسته أحد قريباته جارته فقام المتهم على إثر ذلك بضربه بعصا خشبية، ما تسبب في كسر جمجمته وتوفي عقب وصوله المستشفى.

جرى التحفظ على المتهم وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.