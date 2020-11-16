إصابة 4 شباب في تصادم توك توك وموتوسيكل بميت غمر

أصيب 4 أشخاص بكسور مختلفة وجروح وكدمات في الدقهلية اليوم، إثر تصادم توك توك مع موتوسيكل عند قرية "كفر البهايتة" مركز ميت غمر، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بورود إخطارا من مستشفى ميت غمر المركزي، بوصول 4 أشخاص مصابين ادعاء وقوع حادث بالقرب من قرية "كفر البهايته" دائرة المركز.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين تصادم توك توك وموتوسيكل مما أسفر عن وقوع 4 مصابين بكسور وجروح.

وقال مصدر طبي، إن المستشفى استقبل 4 مصابين وهم: "عبد الله ي. ع.، 16 سنة من قرية " دنديط" ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمني ، ويوسف س. ا.، 16 سنة، من قرية " البهايته" ومصاب باشتباه كسر بالفقرات و اشتباه كسر بالأضلع من الناحية اليمني و أعراض ما بعد الارتجاج ، وإصابة أحمد ع. ع.، 14 سنة، من قرية "البهايته" ومصاب باشتباه كسر بالكاحل و جرح قطعي بالجبهة حوالي 5 سنتمتر، والسيد ك. م.، 32 سنة، من قرية " دنديط" ومصاب باشتباه كسر بالركبة اليسرى مع سحجات و جروح متعددة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه جرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة مساء السبت في مصرع خفير نظامي من قوة مركز المنصورة، وأصيبت زوجته بكسور، إثر انزلاقه بموتوسيكل كان يقوده أثناء وقت هطول الأمطار.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" بوصول خفير نظامي من قوة مركز المنصورة جثة هامدة، وإصابة زوجته فى حادث انقلاب موتوسيكل أمام قرية "ميت جراح" التابعة لدائرة المركز.

انتقل المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث المركز للمستشفى وتبين مصرع "أحمد عمر عبد المقصود، خفير نظامي من قوة المركز وإصابة زوجته زكية محمد أبوزيد".

وأكد شهود عيان أن الخفير وزوجته خرجا على الموتوسيكل قيادة الخفير لشراء الطعام ومستلزمات للمنزل ونتيجة لهطول الأمطار الشديدة انزلق بهما الموتوسيكل على الطريق، ما تسبب فى إصابتهما ووفاة الخفير فى وقت لاحق.