منافذ بالمترو لبيع الكمامة بـ3 جنيهات: "محدش هيدخل من غيرها"

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، البدء في تخصيص منافذ لبيع الكمامات الطبية للركاب بالمحطات بسعر 3 جنيهات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّ الشركة لن تسمح بدخول أي راكب بدءا من يوم السبت المقبل دون ارتداء الكمامات الطبية، مؤكّدًا أنَّ الشركة حريصة على الحفاظ على سلامة وأرواح الركاب والعاملين.

وقال "عبدالهادي"، لـ"الوطن"، إنَّ الشركة تنفذ بشكل دوري جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات وتطهير المحطات ودورات المياه بالمحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، لافتًا إلى أنَّ هناك ندوات تُعقد يوميًا للعاملين لتعريفهم بأخطار بالفيروس وطرق مجابهته.

وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية الطارئة

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، أنَّ هناك وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، لعلاج الحالات المرضية الطارئة والمفاجئة، مشيرًا إلى أنَّه تمّ التنسيق بين الشركة وشرطة النقل والمواصلات بالمترو بتنفيذ قرار منع دخول أي راكب لا يرتدى الكمامة الطبية للمحطات، وتفعيل غرامة الـ4 الآف جنيه على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح "عبدالهادي"، أنَّ حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم الاثنين، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتًا إلى أنَّ جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، مؤكّدًا أنَّ هناك فرق صيانة وطوارئ متواجدة على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها فورا، لمنع حدوث أي زحام أو تكدسات داخل عربات القطارات.

ونوه "عبدالهادي"، إلى أنَّ جميع ورش الصيانة التابعة للشركة يتم تعقيمها بشكل دوري، وتوفير جميع أدوات التعقيم والتطهير للعاملين، لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنَّ العمل داخل ورش الصيانة بنظام الورديات، وذلك تنفيذا لتعليمات التباعد الإجتماعى، للحد من انتشار الفيروس.