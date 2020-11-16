بالصور.. وداع حزين للعروسين ضحايا حادث الطريق الصحراوي بقنا

شيع الآلاف من أهالي قرية "الرحمانية قبلي" والقرى المجاورة، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، فجر اليوم الإثنين، ضحايا حادث الطريق الصحراوي، الذي أودى بحياة عروسين في مقتبل حياتهما، وأسفر عن إصابة ١١شخاص آخرين.

وأدى "الأنبا تكلا"، أسقف مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، صلاة التجنيز على جثامني "مرقص سريال عبد النور"، وزوجته "مريم نصر كامل"، في كنيسة "رئيس الملائكة ميخائيل"، بقرية الرحمانية قبلي، بحضور ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، والآباء والكهنة، والمئات من أهالي القرية.

وخيم الحزن على قرية الرحمانية قبلي، بعد تلقيها نبأ وفاة اثنين من أبنائها، أثناء عودتهما على طريق قنا الصحراوي الغربي، إثر تعرضهما لحادث تصادم السيارة التي كانا يستقلانها مع آخرين، بسيارة أجرة "ميكروباص" محملة بالركاب.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بمصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث مروع على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية "المحروسة"، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع "مريم نصر كامل"، 35 سنة، وعريسها "مرقص سريال عبد النور"، 40 سنة، وإصابة "ماري ناصر كامل"، 17 سنة، و"دميانة عطا الله"، 25 سنة، و"جولييت صبحي موريس"، 15 سنة، و"كريم روماني فوزي"، 14 سنة، و"مارينا واصف وصفي"، 14 سنة، و"مريم حنا"، 38 سنة، و"ناريمان كرم شوقي"، 12 سنة، و"مهرائل هلال"، 14 سنة، و"طيبين روماني"، 12 سنة، و"علامة عيد حلمي"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرات النيابة العامة للتحقيق.