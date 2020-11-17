"الإسكان" تطرح 960 وحدة متميزة بالجيزة ودمياط الجديدة.. تعرف عليها 

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 960 وحدة سكنية متميزة بأرض مطار إمبابة، بمحافظة الجيزة، ومشروع لؤلؤة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

"الوطن" ترصد خلال التقرير التالي أبرز المعلومات والمواصفات الخاصة بوحدات الإسكان المتاحة بالمحافظتين وهي كالتالي:

1 - لؤلؤة دمياط الجديدة

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بوحدات مشروع لؤلؤة دمياط الجديدة، لعدد 140 وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة دمياط الجديدة، بمساحات تبدأ من 112، وتصل إلى 139 مترا.

وأكدت مصادر مطلعة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الوحدات السكنية المتاحة بمشروع "لؤلؤة دمياط الجديدة" من المتوقع أن يتم تسليمه خلال العام القادم 2021، على أن يغلق باب الحجز، يوم 26 من نوفمبر الجاري، وأن كراسة الشروط والمواصفات ستتاح للجمهور مقابل 200 جنيه فقط.

وتباع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بوحدات الإسكان، بمقر المشروع بمدينة دمياط الجديدة، بجوار هيئة الاستثمار، وبمقر الهيئة بمدينة نصر امتداد شارع مكرم عبيد.

2 - 820 وحدة سكنية بأرض مطار إمبابة

أوضحت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بحجز 820 وحدة سكنية بأرض مطار إمبابة، أن إجمالى عدد الوحدات المُتاحة بالمشروع يبلغ 3100 وحدة سكنية، بإجمالى 158 عمارة بمساحات تتراوح بين 83 و94 مترا بنموذج معماري متميز، وأن الوزارة طرحت 41 عمارة فقط بإجمالي 820 وحدة سكنية كمرحلة أولى وأن جميع عمارات المرحلة الأولى عبارة عن 3 عمارات ملتصقة.

التقديم مستمر حتى 3 من ديسمبر المقبل

وكشفت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بوحدات أرض مطار إمبابة، أن التقديم لحجز هذه الوحدات، سيستمر حتى مساء 3 من ديسمبر القادم، وأن عملية الحجز الفعلي ستبدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 13 من ديسمبر القادم، وتستمر حتى مساء يوم 15 من نفس الشهر، على أن يتم استكمال باقي مقدم جديدة الحجز للفائزين بالوحدات، خلال الفترة من 20 ديسمبر، إلى 21 من يناير المقبل.

سحب مقدم الحجز للخاسرين

وبالنسبة لمن لم يوفق في الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، من حقه التقدم بطلب لسحب مقدم جدية الحجز، خلال 5 أيام عمل تبدأ من آخر يوم من غلق باب الحجز، وهي 20 من ديسمبر.

السماح باستخدام نظام التمويل العقاري

وسمحت الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتملك الوحدات بنظام التمويل العقاري حسب رغبة العميل، ويتم السداد وفقا لمبادرة البنك المركزى، لتنشيط التمويل العقاري.

كما أوضحت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، أن أقل سعر للوحدات السكنية المتاحة، بلغ 410 آلاف، وهي الوحدات ذات المساحة 83 مترا، وأن سعر المتر الواحد بلغ بجميع مساحات الوحدات 4940 جنيها.

"الوطن" انفردت بنشر كراسة الشروط والمواصفات قبل طرحها بساعتين

كانت "الوطن" انفردت بنشر كراسة شروط ومواصفات المشروع فبل ساعتين من طرحها عبر البوابة الإلكترونية لبنك التعمير والإسكان، وأتاحت كافة المعلومات الواردة بالكراسة لقراء "الوطن".

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن إجراءات حجز 820 وحدة كاملة التشطيب بمنطقة أرض مطار إمبابة، بمساحات تتراوح بين 83 و100 متر مربع ضمن الطرح الأول للمرحلة الأولى، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى، تتمثل فى أن يقوم الراغب فى الحجز بالدخول على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور بدءاً من اليوم، ويستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، ويقوم المتقدم للحجز بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومى ورقم التليفون المحمول.

شروط الحجز والاشتراطات العامة

ويشترط فى المتقدم للحجز، أن يكون شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعيا على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء الحجز/ التخصيص، وتعتبر أحكام القانون رقم (59 ) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نصٌ فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، والوحدات السكنية المطروحة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن من فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائى، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكنى فقط، ويقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز هو بمثابة الموافقة النهائية على هذه الشروط، بجانب أنه ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للقواعد المعمول بها بالهيئة، وكذا كافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن.