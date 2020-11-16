الخام الأمريكي يرتفع بنسبة 2.62% بعد انخفاضه نهاية الأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار النفط خام غرب تكساس الأمريكي، بشكل كبير خلال تعاملات اليوم، ليسجل 41.15 دولار للبرميل، بنسبة ارتفاع 2.62%، بعد انخفاضه خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وانخفضت أسعار خام برنت العالمي في نهاية الأسبوع الماضي إلى 40.13 دولار للبرميل، لكن الأسعار عادت اليوم للارتفاع.

وقال الخبير البترولي حسين الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن أسعار النفط تتأثر بجميع العوامل الاقتصادية والسياسية في العالم كله، بجانب الأخبار الخاصة باكتشاف لقاح فيروس كورونا.

وأضاف الغزاوي، لـ"الوطن"، أنه حسب البيانات الدولية فإن أسعار النفط لن تتعافى بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي 2020 بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، كذلك انتشار فيروس كورونا في العالم بشكل كبير وعودة الموجه الثانية بشكل أكثر شراسة من السابق وهو ما أثر علي عدد كبير من الدول الأوروبية والتي تعتبر أكثر المناطق استهلاكا للنفط.

وأشار إلى أن عودة إنتاج النفط في ليبيا له تأثير كبير على أسعار النفط عالميًا، خاصة بعد توقفها عن الإنتاج منذ أشهر عدة بسبب التدخلات التركية والأزمة التي حدث خلال الفترة السابقة.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن الأحدث الأخيرة في الولايات المتحدة والانتخابات الرئاسية وفوز جو بايدن لا تؤثر بأي شكل على الأسعار.

وأضاف القليوبي لـ"الوطن"، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة طبقًا للمخزون الاستراتيجي لكثير من الدول الأوروبية، والتي يعتمد الاستهلاك فيها بشكل كبير على الطقس، موضحًا أن الطقس البارد حاليًا في أوروبا يزيد من الطلب على الوقود والنفط، وستحتاج هذه الدول إلي تخزين النفط مرة أخرى لاستهلاكه خلال فصل الشتاء.

ولفت إلى أن التخمة الحالية من النفط في السوق العالمي تصل إلى 9.5 مليون برميل، سيتم تقليصها الفترة المقبلة نظرًا لزيادة الطلب بسبب قدوم فصل الشتاء.

وأوضح انه من المتوقع أن يصل سعر النفط خلال الثلاثة أشهر المقبلة إلى 47 دولارًا للبرميل، لافتًا إلى أنه إذا تم اتخاذ قرار من قبل منظمة "أوبك" بخفض الإنتاج فإن ذلك سيقلل من التخمة في المعروض، كما أن زيادة الطلب ستؤدي لرفع الأسعار وانتعاش السوق مرة أخرى.