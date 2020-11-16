صور.. افتتاح مسرحية "جنة هنا" على مسرح الغد بالعجوزة

افتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الأحد، على مسرح "الغد" بالعجوزة العرض المسرحي الجديد "جنة هنا"، من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح.

وشارك في الافتتاح الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الفنان خالد النجدي مدير فرقة المسرح الحديث، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج محمد الشرقاوي المشرف على فرقة مسرح المواجهة والتجوال، الدكتور سيد الامام، الناقد مجدي الحمزاوي، وعدد من المسرحيين والنقاد، وسط حضور جماهيري كبير، ووسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزارء في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي مستمر عرضه خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في السابعة مساء على خشبة مسرح الغد بالعجوزة.

مسرحية "جنة هنا" من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي، وإخراج محمد صابر.