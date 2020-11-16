"التعليم": لا خوف على الطلاب من كورونا بسبب مشروع اللياقة البدنية

قالت الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إن المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، لا يدعو للقلق بسبب جائحة كورونا، وعلى أولياء الأمور الاطمئنان لأنه يحافظ بشكل أكبر على صحة أبنائهم، كما يساعد الطلاب على أن تصبح صحتهم أفضل من خلال ممارسة الرياضة، مع رفع كفاءتهم ولياقتهم البدنية، حيث إنهم في الغالب لا يتحركون كثيرًا خلال الفترة الحالية.

وأضافت في تصريحات لـ"الوطن"، أن تنفيذ ذلك المشروع يتم من خلال كل طالب بمفرده، ومن الممكن أن يقوم الطالب بممارسة اختبارات اللياقة البدنية في منزله أو النادي أو المدرسة أو أي مكان آخر يريده، وتصوير تلك الاختبارات وإرسالها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أن المرحلة التالية تتمثل في الوزارة، حيث ستذهب للطلاب في المدارس التي قوتها الاستيعابية الثلث والمدارس ذات الأعداد القليلة، من أجل متابعة وتنفيذ المشروع ومشاهدة الطلاب المتميزين.

وأكدت "إيمان" أنه في المرحلة النهائية التي تستدعي تجمع الطلاب المقرر لها في نهاية شهر مارس، سيتم وقتها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أعلنت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن المشروع يتم من خلال أربع مراحل تبدأ في مطلع شهر ديسمبر القادم ببداية الاختبارات من جانب الطلاب وتصويرها وإرسالها لموقع وزارة التربية والتعليم، وتنتهي مع نهاية شهر مارس أثناء حفل الختام وتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن ظهر اليوم من خلال مؤتمر صحفي عن بدء تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس على مستوى جميع المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باللياقة البدنية للطلاب في المدارس.