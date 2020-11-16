توافد النجوم على الريد كاربت قبل افتتاح "شرم الشيخ الدولي للمسرح"

بدأ منذ قليل، توافد نجوم وضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، على الريد كاربت، أمام قصر ثقافة شرم الشيخ، لحضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، برئاسة الفنان مازن الغرباوي.

كان على رأس الحضور اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين ورئيس إكاديمية الفنون نائبًا عن وزيرة الثقافة، بالإضافة إلى الإعلامي مفيد فوزي، والفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنانة حنان مطاوع، والفنان بيومي فؤاد، والفنانة الأردنية أمل الدباس، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة مروة عبد المنعم، والمخرج اللبنانى قاسم اسطنبولي الفائز بجائزة أفضل شخصية فنية عربية في 2019، والمخرج المصرى إسلام إمام الفائز بجائزة أفضل شخصية فنية مصرية في 2019، والفنان محسن منصور، والفنانة منة بدر تيسير.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتقام دورته الخامسة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020 باسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل، وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ويرأس اللجنة العليا الفنان والنجم محمد صبحي.

وتضم المسابقة 10 عروض مسرحية، تشارك في الدورة الخامسة في مختلف مسابقات المهرجان، ومنها 4 تشارك في مسابقة العروض الكبرى، وهي "هاملت 1982" إخراج فكرت سالم من العراق، و"إيزيس" للمخرجة كريمة بدير من مصر، و"أرض بلا أحلام" للمخرج باولو أليسندري من إيطاليا، و"الوحوش الزجاجية" من إخراج يوسف الأسدي من مصر.

وفي مسابقة المونودرما تم اختيار عروض "حلم هاملت" للمخرج مينتور جمبراج من كوسوفو، و"صورة ماريا " للمخرجة منار زين من مصر، و"قوم يابا " للمخرج قاسم اسطنبولي من لبنان.

أما في مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية فيشارك فيها 3 عروض مسرحية هي "عجاف+ 200 " من ليبيا، من إخراج وسيم بورويص، و"أغنية على الممر" من مصر إخراج بدر الأحمدي، ومسرحية "أبي رجلًا" من إسبانيا، للمخرج ألبرتو سابينك، كما سيكون هناك العرض الشرفي "خط التماس" من المملكة الأردنية الهاشمية.