طريقة الحصول على تصريح توصيل مرافق للعقار القديم والحديث

أكدت محافظة القاهرة على أهمية تقديم المراكز التكنولوجية بالأحياء الخدمات للمواطنين بدون أى عراقيل للتيسير عليهم، ومن بين تلك الخدمات التى يحصل عليها المواطن الحصول على تصريح بتوصيل مرافق للمبانى سواء قديمة أو جديدة.

أما فيما يتعلق بطلب تصريح بتوصيل مرافق للمبانى القديمة يتطلب التالى،،

- صورة بطاقة الرقم القومى

- صورة المستند الدال على ملكية العقار أو عقد الايجار

- صورة رخصة المبانى

- كشف مشتملات

- خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات"فى حالة إقامة عقار على أرض زراعية.

- حكم نهائى بالبراءة إذا كان المبنى محررا عنه محضر بالمخالفة

- تقرير من مهندس استشارى يفيد صلاحية العقار من الناحية الانشائية لتوصيل المرافق إليه

- لا يوجد مستحقات متأخرة

- لا يوجد قرار ترميم وفى حالة وجوده يتطلب شهادة بإتمام الترميم.

وفيما يتعلق بطلب تصريح حفر بتوصيل مرافق للمبانى الجديدة،فالمستندات المطلوبة كالتالى،

- صورة العقد

- صورة فوتوغرافية للعقار

- صورة بطاقة الرقم القومى

- شهادة صلاحية لمبنى الإشغال

- كروكى لخط سير الحفر من شركات المرافق

- صورة رخصة المبانى.

من ناحية أخرى،وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الغزيرة.

وفي سياق متصل، تابعت غرفة عمليات التنمية المحلية، جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظات كفر الشيخ والشرقية والدقهلية، في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية.

وطالب شعراوي بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة، وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية، بنطاق المحافظات.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات بها، لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.