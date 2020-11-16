"عريس السوشيال ميديا": رايحين نقابل أهل العروسة يوم الجمعة

قال المهندس عمرو نجل السيدة أحلام الباحثة عن عروس له في حفل زفاف، الذي صور والدته وهي تبحث له عن عروس في حفل زفاف، إنه خطب 3 مرات لكنه لم يوفق، موضحًا: "الكيمياء مكنتش راكبة بيني وبين والبنات اللي خطبتها، وفي الآخر ماما قالت لي أنا عاوزة أجوزك، وقلت لها خلاص هسلم دماغي ليكِي".

وأضاف عمرو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "ذهبت إلى الفرح وقعدتني ورا لوحدي، وقلت لها عاوز أفرح مع الناس قالت لي خليك دلوقتي، وكل شوية تغمز لي من بعيد وتقول لي إيه رأيك في دي؟! فقلت لها لأ، وقالت لي أدور لك تاني، وجابت بنت وسلمت عليها فقلت لها لأ برضه، وفي الآخر شاورت لي على بنت كانت عيني عليها من أول الفرح أصلًا فوافقت".

وتابع: "ماما بتدور لي على عروسة عشان عامل لها دوشة في البيت، عاوزة تخلص مني، وكلمنا أهل البنت وقالوا لي عاوزينكم يوم الجمعة اللي جاية".

بدورها قالت السيدة أحلام والدته: "مبهدل لي الدولاب والبيت وكل شوية هاتي تيشرتاتي وشراباتي وعاملي وش، وهقول الكلام ده للعروسة عشان مجرد ما هيبقى له دولاب وحاجته هيبقى كويس، هو بيقلع الساعة والحظاظة وحاجته وأنا عندي 8 أحفاد وكل شوية يسألني على حاجة"، ليرد عليها الإعلامي سيد علي ممازحًا وقال: "يا ستي متقوليش الكلام ده دلوقتي خلي الجوازة تتم، البنت هتتجوزه ولا هتشتغل عنده، هتبوظي الجوازة".

ورد الابن ممازحًا الإعلامي سيد علي ووالدته، إذ قرر إنهاء المكالمة حتى لا تفشل الزيجة: "خلاص بقى، هنقفل المكالمة دي عشان كده مش هيوافقوا".