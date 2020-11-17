تفاصيل الحالة الصحية للنني.. والده: قالي عندي شوية برد

قال دكتور جمال محمدي على، رئيس البعثة الطبية المعالجة للمنتخب، إن اللاعب محمد النني أحزر هدفًا قبل الإعلان عن المسحة الإيجابية لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "محمدي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على فضائية "cbc"، أن المسحة تأخرت لذا تدخل سفير مصر في توجو وتواصل مع رئيس الاتحاد لكرة القدم ووزير الصحة وبعد انتهاء التمرين وصلت نتيجة المسحة فأظهرت إيجابية اللاعب.

وتابع أن الصحة اللاعب جيدة ولم تظهر أعراض طوال تواجده في الفندق الذي يقيم فيه كل لاعب في غرفة منفصلة، كما أن الجهاز الطبي يتابع آخر المستجدات حول حالة اللاعبين الصحية، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

ولفت "محمدي"، إلى أنه كان يوجد تخوف من عدم جاهزية المعامل في توجو كما أن المسحة الخاصة بالنني التي أوضحت إصابته بكورونا وارد أن تكون خاطئة خاصة أن تم إجراء 3 مسحات له خلال أيام ولم تظهر إصابته.

من جهته قال ناصر النني والد اللاعب إنه تواصل معه قبل ظهور نتيجة المسحة بساعة فقال له إنه مصاب بـ "شوية برد"، مؤكدًا أن اللاعب لم يأتي إلى منزله ولكن نزل مباشرة إلى المعسكر المغلق للمنتخب.