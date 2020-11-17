ولاء تحكي "الكابوس" قبل فقدان توأمها: شفت ست طويلة وسمرا بتولدني

كشفت ولاء عبدالناصر السيدة التي فقدت جنينها التوأم بعد كابوس شاهدته أثناء منامها تفاصيل الواقعة وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقالت ولاء عبدالناصر: "والله أنا أي كلمة بتكلمها مش كذابة فيها وفعلا أنا كنت حامل وروحت كتير للدكتور وكنت بشوف الجنين في الأشعة وأنا مش عارفة إيه اللي حصل معايا".

وأضافت: "أنا شفت التوأم في الأشعة وأخدوا مني الأشعة والتحاليل في المستشفى ومحدش ادهالي"، متهمة إدارة المستشفى بالتحفظ على الأشعة والتحاليل الخاصة بها.

وحكت عبدالناصر تفاصيل الكابوس: "أنا كنت قاعدة وحاجة دخلت جسمي ساقعة ومحستش بنفسي ودخلت الأوضة وحسيت زي فيه خوف دخل عليا ودخلت الأوضة اللي فيها جوزي ولسه هغمض عيني لقيتها داخلة عليا وبتقولي أنا هولدك ودول عيالي مش عيالك انتي، ست طويلة وعريضة وسمرا، ومحستش بنفسي وعايزة أتكلم مش عارفة وعايزة أصرخ مش عارف وأنا مش عارفة إيه دي وعايزة حد يفسر لي".

وتابعت: "في نفس الشهر ده جت لي 3 مرات وأول مرة كانت واخداني في مستشفى ولابسة البالطو الأخضر وحاطة لي كانولة في ايدي وتقولي انتي داخلة تولدي والمرة التانية نفس الكلام والمرة التالتة نفس الكلام وقالت لي انتي قربتي تولدى".

وعن اليوم الذي اكتشفت فيه فقدان جنينها: "الست دخلت رفعت رجلي لحد رقبتي وايد مسكت بيها رقبتي والايد التانية دخلتها ببطني وحسيت وقتها روحي بتطلع والله والله وجوزي حس بيا على السرير ومحستش بيه غير لما خلصت ومشيت وكانت حاطة حاجة على صدرها وانا فقت لقيت جوزي بيفوق فيا وبيقولي مالك قولت له عيالي ولقيتها اختفت"، مضيفة: "والله أنا ما كنت حاطة الحكاية في دماغي ولما اتقالت على الفيسبوك ناس كتير قالت ان ده حصل معاها".

وشهد مستشفى أرمنت واقعة غريبة حيث استيقظت سيدة حامل على كابوس رأت فيه أنها فقدت توأمها لتجد حولها مياه ودم، وتتجه للمستشفى للاطمئنان على الأجنة لتفاجأ باختفائهما، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.