طقس اليوم.. معتدل على معظم الأنحاء وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، المذاع عبر فضائية القناة الأولى، حالة طقس اليوم؛ إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس معتدلا على جنوب "سيناء، والصعيد"، وليلا سيكون الجو باردا على أغب الأنحاء، ومائل للبرودة في جنوب سيناء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحية ستزيد في بعض المناطق في القاهرة والوجه البحري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة: العظمى 24 والصغرى 16.

- الإسكندرية: العظمى 23 والصغرى 18.

- مرسى مطروح: العظمى 21 والصغرى 15.

- بورسعيد: العظمى 22 والصغرى 18.

- دمياط: العظمى 22 والصغرى 18.

- الإسماعيلية: العظمى 24 والصغرى 16.

- السويس: العظمى 25 والصغرى 16.

- العريش: العظمى 22 والصغرى 16.

- طابا: العظمى 24 والصغرى 19 .

- سانت كاترين: العظمى 19 والصغرى 12.

- شرم الشيخ: العظمى 27 والصغرى 21.

- الغردقة: العظمى 27 والصغرى 18.

- الفيوم: العظمى 24 والصغرى 15.

- بني سويف: العظمى 24 والصغرى 14.

- المنيا: العظمى 24 والصغرى 12.

- أسيوط: العظمى 25 والصغرى 13.

- سوهاج: العظمى 25 والصغرى 15.

- قنا: العظمى 26 والصغرى 15.

- الأقصر: العظمى 26 والصغرى 15.

- أسوان: العظمى 27 والصغرى 16.

-الوادي الجديد: العظمى 25 والصغرى 13.

- حلايب: العظمى 26 والصغرى 22.