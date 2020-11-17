مرشحو الإعادة بدمياط يكثفون جولاتهم في غياب التحالفات

كثف مرشحو جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بمحافظة دمياط، من جولاتهم على عدد من قرى ومناطق الدائرة، لحشد مزيد من التأييد والدعم، لحسم مقعدي الدائرة، التي يتنافس عليهما 4 مرشحين.

وقام ضياء علي بصل، المرشح عن الدائرة الأولى، بجولة في قرية "جمصة"، التابعة لمركز كفر البطيخ، حيث التقى أهالي القرية، بحضور المرشح السابق، مسعود عبد النعيم، ابن البلدة، والذي خرج من الجولة الأولى.

وتعد جمصة من القرى التي يتميز أبناؤها بالعصبية القبلية، حيث خرج معظمهم لدعم مرشح القرية "عبد النعيم"، في الجولة الأولى من الانتخابات، إلا أنه لم يحالفه التوفيق، ليخرج من السباق مبكراً.

وأصدر أيمن رخا، مرشح حزب "مستقبل وطن"، الذي يخوض جولة الإعادة أمام النائب في مجلس النواب المنتهية ولايته، ضياء الدين داوود، بياناً قال فيه: "نؤكد لكل من يدعمنا وأهل بلدنا، أننا على وعدنا وعهدنا، ومحترم اختياركم، لذلك نحن نستكمل معكم المشوار، ونؤكد أننا على مسافة واحدة من كافة المرشحين، فكلهم أخوة أفاضل، وزملاء وأصدقاء، نكن لهم كل الاحترام"، وأضاف "رخا" في بيانه قائلاً: "نحتاج وقفتكم إلى جوارنا، لنستكمل مشوار التحدي، فبالقلم سنحقق الأمل".

وفي المقابل، أعلن عدد من المحامين، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعمهم لنقيب المحامين في دمياط، ياسر أبو هندية، في معركته الانتخابية بجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب.

وأسفرت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط عن خروج 12 مرشحاً عن الأحزاب المختلفة مبكراً، عدا أيمن رخا، مرشح حزب "مستقبل وطن"، الذي يخوض الإعادة أمام ضياء الدين داوود، على المقعد الأول بدائرة دمياط.

ويخوض 8 مرشحين جولة الإعادة على 4 مقاعد فردية بدائرتي دمياط وكفر سعد، بينهما النائبان ضياء الدين داوود، الذي يخوض الإعادة عن دائرة دمياط، والدكتور أبو المعاطي مصطفى، الذي يخوض الإعادة أمام حسن عبد الوهاب، نقيب الفلاحين، بدائرة كفر سعد.