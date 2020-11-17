طقس غير مستقر بالإسكندرية.. والأرصاد تتوقع أمطاراً خفيفة

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، استمرار موجة الطقس غير المستقر، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة على المدينة، خلال ساعات اليوم، حيث اختفت أشعة الشمس، مع نشاط للرياح، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي أمطار محتملة، مع إعلان تأهب جميع المعدات الخاصة بالصرف الصحي وسيارات الكسح، من أجل التدخل في حالة تساقط الأمطار الغزيرة، أو توقف حركة المرور.

وتمركزت سيارات الشفط والسحب في النقاط الساخنة، والتي من المتوقع أن تشهد تجمعات للمياه، فيما بدأت أعمال مد المواسير في بعض المناطق التي تشهد تجمعات المياه، خاصةً في منطقة "كوبري سيدي جابر"، لمنع تراكم مياه الأمطار، وتصريفها فور نزولها.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أن مياه الأمطار الغزيرة التي تراكمت على مدار الأيام الماضية قد فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، وتم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

وشدد "الشريف" على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

ووجه محافظ الإسكندرية كل الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث، واستمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة، لتلقي أي شكاوى من المواطنين.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، أنه تم تنظيف الشنانيش ومصبات الكورنيش، وذلك للتعامل السريع مع أي كميات من المياه نتيجة هطول الأمطار، بالإضافة إلى الاطلاع على خرائط الطقس لحظة بلحظة، ومتابعة التوقعات، ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تداعيات طارئة.