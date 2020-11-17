اليوم.. عزاء الراحل سعيد الكفراوي في منزله بالمقطم

أعلن حوريس الكفراوي، نجل الكاتب الراحل سعيد الكفراوي، أن عزاء والده سيقام اليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس في منزله بالمقطم بعد صلاة المغرب، والذي رحل يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 81 عاما، وتم تشييع الجنازة يوم الأحد الماضي.

وقال نجل الكفراوي عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": "سيقام اليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس إن شاء الله عزاء والدي الكاتب سعيد الكفراوي في منزله بالمقطم بعد صلاة المغرب، بجوار البنك القطري المقطم"

رحل القاص الكبير الكاتب سعيد الكفراوي، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد معاناته مع مع مرض السرطان.

وولد الراحل سعيد الكفراوي في قرية كفر حجازي بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية سنة 1939، ونشأ بها، وبدأ اهتمامه بالأدب مبكرا، فكوّن في بداية الستينيات ناديا أدبيا في قصر ثقافة المحلة الكبرى مع أصدقائه جابر عصفور ومحمد المنسي قنديل وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبوزيد ومحمد صالح وفريد أبوسعدة، قبل أن يعرف طريقه إلى مجلس نجيب محفوظ على مقهى ريش بالقاهرة.

تعرض "الكفراوي" للاعتقال سنة 1970، قبيل أيام من وفاة الرئيس جمال عبدالناصر، بسبب قصة كتبها، وبعد خروجه من المعتقل حكى ما حدث له لنجيب محفوظ، الذي استوحى منه شخصية إسماعيل الشيخ في روايته الشهيرة "الكرنك".

وبدأ سعيد الكفراوي كتابة القصة القصيرة من الستينيات، لكن أولى مجموعاته القصصية لم تُنشر إلا في الثمانينيات، وصدر له نحو 12 مجموعة قصصية، وكانت من أوائل المجموعات المنشورة له "مدينة الموت الجميل" في 1985، و"ستر العورة" 1989، "البغدادية" 2004، و"زبيدة والوحش" 2015.

ترجمت أعماله إلى عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والسويدية والدنماركية، كما ترأس الكفراوي تحرير سلسلة "آفاق عربية" الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونال عددا من الجوائز منها جائزة السلطان قابوس بن سعيد للقصة القصيرة عن مجموعته القصصية "البغدادية"، وكذلك جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2016.

ونعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الكاتب والقاص الكبير سعيد الكفراوى الذى غيبه الموت، وقالت الوزيرة أن الراحل احد ابرز فرسان القصة القصيرة في مصر والوطن العربى وشكلت اعماله عالما ادبيا خاصا ومتفردا.