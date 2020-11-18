للمؤمن عليه.. تعرف على مواعيد التظلم من قرار لجنة التحكيم الطبي

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه من حق ​المؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج، خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل، أو بعدم اصابته بمرض مهني، خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.​

مواعيد التظلم من قرار جهة العلاج

وحددت الهيئة القومية مواعيد التظلم من قرار جهة العلاج، كالتالي:

- ​يكون للمؤمن عليه الحق في التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج في المواعيد الآتية:

1- خلال أسبوع واحد من أي من التواريخ الآتية:

- تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج.

- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.

- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهني.

2- خلال شهر من أي من التواريخ الآتية :

- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.

- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.

- رسم التحكيم الطبي؛ إذ يؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره 20 جنيها إلى خزينة الصندوق الحكومي، وفى حاله إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا الرسم بحواله بريدية، بحساب الصندوق الحكومي​.

أرشيف ملفات الأوراق يستحوذ على 40% من مساحة مكاتب التأمينات

من جانبه، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه ستتم ميكنة مكاتب هيئة التأمينات لتسهيل إجراءات تأدية الخدمات، مؤكدا أن أرشيف ملفات الأوراق يستحوذ على 40% من مساحة مكاتب التأمينات.

وأضاف "عوض" أنّ القانون رقم 148 لسنة 2019، أو ما يعرف بـ"قانون التأمينات والمعاشات الجديد"، وضع ميزة كبيرة جدا للعمالة غير المنتظمة؛ إذ أصبحوا مثل موظفي الحكومة ووكلاء الوزارات، والعامل في القطاع الخاص.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنّ الجديد في القانون هو دفع العامل غير المنتظم لحصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيا مثالا على ذلك: "لو اللي بيتم التأمين عليه يدفع 9% احتياطي معاش، ولو أجره 1000 جنيه هيدفع 90 جنيه، والدولة تتحمل 120 جنيه، وهي حصة صاحب العمل، وفي مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشا بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتا".