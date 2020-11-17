ضبط صاحب استديو غير مرخص بحدائق القبة: بيصوّر أغاني خادشة على يوتيوب

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإدراة استوديو للتسجيلات الصوتية "دون ترخيص"، بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وكذا قيامه بتصوير أغاني متضمنة ألفاظ خادشة للحياء العام، وبثها عبر موقع "اليوتيوب" الإلكتروني.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الإستوديو المشار إليه وأمكّن ضبط (المذكور) وبالتفتيش تمّ ضبط غرفة الإستوديو كاملة التجهيز ومزودة بعوازل للصوت وأبواب محكمة الغلق وبداخلها (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج صوت وفيديو وكذا العديد من الفيديوهات المصورة له والتي تحوى العديد من الألفاظ الخادشة للحياء العام – سماعتان خارجيتان – سماعة أذن - مايك – فلتر "منقي للصوت" - كارت صوت لتنقية وتقوية الصوت – جهاز راوتر للإتصال بالإنترنت – هاتف محمول يقوم من خلاله المذكور بإدارة صفحته على موقعي "فيس بوك – يوتيوب"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.