عماد حسين يُشيد بأوجة الرعاية المقدمة من "الداخلية" للنزلاء بالسجون

أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، بإقامة مصلحة السجون ندوة تثقيفية عن أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء بالسجون، والتي استضافت فيها عددًا من المختصين والإعلاميين والشخصيات العامة والرموز الوطنية، بمنطقة سجون طرة في ضاحية المعادي بالقاهرة.

وقال "حسين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، إن اللواء هشام البرادعي، مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، صرح خلال الندوة التثقيفية، أن هناك مجموعة التسهيلات تقدمها وزارة الداخلية ومصلحة السجون للتخفيف عن المساجين وتطوير السجون".

عماد حسين: الداخلية تّدرس قرار السماح للمساجين بزيارة ذويهم 48 ساعة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه من ضمن هذه التسهيلات التي تحدث عنها مساعد وزير الداخلية هي إتاحة الفرصة أمام المساجين بزيارة ذويهم لمدة 48 ساعة وفق ضوابط محددة وشروط احترازية وهو ما يدرس الآن لتطبيقه مستقبلا، كما تحدث أيضا مساعد وزير الداخلية عن ما أثير وقت أزمة تفشي فيروس كورنا كوفيد 19، والمطالبات التي خرجت بإطلاق سراح المساجين حتى نمنع تفشي الفيروس بالسجون.

وتابع: "لكن التجربة أثبت أننا نجحنا في تخطي هذه المرحلة بسلام دون انتشار للمرض، وتمت السيطرة على الوضع بشكل كامل، والفضل في ذلك للإجراءات الاحترازية التي اتخذت داخل السجون في هذه الآونة، وهذا كان اختبارا هاما تخطته بنجاح وزارة الداخلية".