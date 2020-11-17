1000 جنيه شهريا للمتدرب.. الاتصالات تنظم دورات لشباب الخريجين بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
10:27 م | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
تدريب
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التقدم لتدريب الخريجين على تكنولوجيا التحول الرقمي لتأهيلهم لسوق العمل، في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية من خلال العمل على نشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين بما يحقق الشمول الرقمي "مجتمع رقمي تفاعلي".
تتضمن المبادرة أكثر من 30 تخصصا بمجال الإتصال وتكنولوجيا المعلومات، وتتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكلفة العملية التدريبية بالكامل، وتتضمن الشروط ألا يكون المتقدم قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من 5 سنوات، ويشمل على مكافاة تحفيزية تصل إلى 1000 جنية شهريا، وشهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح إلى جانب شهادات أكاديمية من الشركات العالمية للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية.
للتسجيل والاطلاع على المزيد من التفاصيل وباقي الشروط المؤهلة، برجاء الدخول على الرابط الإلكتروني بالمعهد القومي للاتصالات https://www.nti.sci.eg/dey/