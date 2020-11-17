1000 جنيه شهريا للمتدرب.. الاتصالات تنظم دورات لشباب الخريجين بالمنيا

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التقدم لتدريب الخريجين على تكنولوجيا التحول الرقمي لتأهيلهم لسوق العمل، في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية من خلال العمل على نشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين بما يحقق الشمول الرقمي "مجتمع رقمي تفاعلي".

تتضمن المبادرة أكثر من 30 تخصصا بمجال الإتصال وتكنولوجيا المعلومات، وتتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكلفة العملية التدريبية بالكامل، وتتضمن الشروط ألا يكون المتقدم قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من 5 سنوات، ويشمل على مكافاة تحفيزية تصل إلى 1000 جنية شهريا، وشهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح إلى جانب شهادات أكاديمية من الشركات العالمية للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية.

للتسجيل والاطلاع على المزيد من التفاصيل وباقي الشروط المؤهلة، برجاء الدخول على الرابط الإلكتروني بالمعهد القومي للاتصالات https://www.nti.sci.eg/dey/