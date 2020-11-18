إصابة 9 تلاميذ ومشرفة في انقلاب أتوبيس مدرسة بالهرم

أعلن مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، وقوع حادث انقلاب أتوبيس مدرسة في دائرة قسم شرطة الهرم، وذلك أثناء توصيل التلاميذ إلى المدرسة، ما أسفر عن إصابة 9 تلاميذ ومشرفة المدرسة، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لإسعافهم.

وأضاف المصدر، أن الأتوبيس خاص بمدرسة كرييتف للغات، حيث تم رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.