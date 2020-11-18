من التقديم للاستلام.. 6 خطوات للحصول على وحدة إسكان اجتماعي

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية عدة، في عدد من المدن الجديدة، كاملة التشطيب، لخدمة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وتختلف أسعار الوحدات السكنية المطروحة باختلاف المساحات، وتسلم خلال 36 شهر.

وتسرد "الوطن" خطوات الحصول على وحدة سكنية، ضمن وحدات الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، والتى تبدأ من مرحلة التقديم، حتى التسليم، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي.

6 خطوات للحصول على وحدة سكنية تبدأ من التقديم حتى الإستلام

الخطوة الأولى

يتم تجهيز الأوراق المطلوبة للحجز وتحميلها على الموقع الإلكتروني المخصص لصندوق الإسكان الاجتماعي (https://www.shmff.gov.eg/)

الخطوة الثانية

تأتي بعد إنتهاء فترة التقديم بحوالي شهرين إلى 3 شهور، وتتمثل في إعلان أسماء المتقدمين المستوفيين للشروط، وكذلك من قام برفع الأوراق بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني، كما يتم إستبعاد المخالفين للشروط وإعلام عدد المتقدمين داخل كل مدينة.

الخطوة الثالثة

تبدأ في شهر إبريل المقبل، حيث يتم سداد أول قسط ربع سنوي، ويستمر ذلك لمدة 12 قسطًا على 36 شهرًا، قيمة القسط في الشقة الـ75 مترًا 2100 جنيه، والشقة الـ90 مترًا 2600 جنيه.

الخطوة الرابعة

تأتي قبل نهاية سداد الأقساط بمدة قليلة، وهي الاستعلام الميداني عن المتقدمين، حيث يبدأ مندوب الاستعلام التأكد من بيانات المتقدمين بشكل ميداني ويتم عمل زيارة لمكان الإقامة أو مكان العمل أو الاثنين معًا، وفي حالة مطابقة بيانات المتقدم للبيانات المقدمة وقت التقديم يتم تحويل الملف على البنك.

الخطوة الخامسة

تتعلق بالبنك، حيث يتواصل البنك وهو جهة التمويل مع الحاجز لتحديد دفعة الاستلام وكذلك الأقساط الشهرية وإمضاء عقود الوعدة بعد تحديد رقم العمارة ورقم الوحدة، ومتوقع أن تبدأ هذه الخطوة بعد 3 سنوات من الآن على الأقل.

الخطوة السادسة

وتكون مع جهاز المدينة التي تتواجد به الوحدة، حيث يكون الجهاز مسؤول عن تسليم الحاجز وحدته وتعديل أي عيوب بها في التشطيبات النهائية.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي:

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

- ألا تقل سنه عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه.

- أن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً) وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأغزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً).

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

- يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.