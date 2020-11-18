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محمود مسلم

ضبط 6205 سائقي نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

كتب:

الوطن
11:36 ص | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
حملة مرورية

حملة مرورية

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

تحرير 470 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق.

اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 6205 سائقي نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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