رفع 29 طنا من المخلفات بقرى جنوب الأقصر

شن مجلس مدينة إسنا، جنوب الأقصر، حملة مكبرة، اليوم، بقيادة محمد سيد سليمان رئيس المركز، أسفرت عن رفع 15 طنا من الأتربة والمخلفات الصلبة و مخالفات بناء كانت تعيق الطريق الرئيسي بقرية "وابورات المطاعنة" ورفع التراكمات على جانبي الطريق .

في قريتي "توماس وعافية" رفعت الحملة 6 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق العام والشوارع الداخلية بتوماس، وعافية 2، بجانب تفريغ الحاويات وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق، وفي قرية "الكيمان" تم رفع 8 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق العام.

وفى نفس السياق، ترأس نائب رئيس المدينة حملة نظافة أخرى، اليوم، لرفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، أسفرت عن رفع 9 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بجوار البنك الزراعي والشوارع الرئيسية وشارع البحر، وخلال الحملات جرى تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق ما لاقى استحسان المواطنين، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى كافة رؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

جدير بالإشارة إلى أنه من المقرر أن تشهد قرى مركز إسنا العمل بخدمة الصرف الصحي خلال الفترة القادمة بعد توفير قطع الأراضي لإنشاء محطات عليها لتكمل مسيرة الخدمات بالمركز، كما تم وضع خطة بضرورة فتح أفاق وفرص عمل جديدة في كافة الخدمات منها إقامة المدينة الداجنة على مساحة 561 فدان، وإنشاء مدينة إسنا الجديدة على مساحة 7500 فدان، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية على مساحة 107 فدان بـ 45 مليار جنيه وذلك للنهوض بمركز اسنا، وذلك تفعيلاً لمبادرة حياه كريمة التي اطلقها رئيس الجمهورية داخل القرى في بناء المسكن للأسر الأكثر احتياجا وايضا المشاركة في تشييد وتطوير المدارس والمعاهد ورفع المستوى المعيشي للمواطن.