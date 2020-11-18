نائبة بـ"الشيوخ": البرلمان سيعمل على تحقيق استراتيجية الدولة 2030

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أن هناك جهدا كبيرا حرصت على تحقيقه اللجنة المشكلة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ طوال الأيام الماضية، للخروج بأفضل نتيجة مرضية لجميع أعضاء المجلس والبالغ عددهم 300 عضوا.

وأضافت "ريهام "، لـ"الوطن": أنها "تابعت كل المناقشات التي جرت حول إعداد لائحة مجلس الشيوخ، وما تم الانتهاء منه في الاجتماع الأخير للجنة البرلمانية المختصة، أمس الثلاثاء، للوصول إلى صيغة تتوافق مع الدستور والقانون رقم 141 لسنة 2020".

وأوضحت أن مجلس الشيوخ في المرحلة المقبلة سيشهد حالة من الحراك الكبير على كافة المستويات، وسيكون يدا داعمة لمجلس النواب في كثير من القضايا والتشريعات التي تهم الوطن والمواطن، ولاسيما في ضوء الجهود المبذولة من القيادة السياسية.

وحول ما يتعلق بتشكيل اللجان البرلمانية فى مشروع لائحة مجلس الشيوخ، أكدت عفيفى أن اللجنة توافقت على تشكيل 14 لجنة برلمانية لتغطية كافة القضايا التى سيتم مناقشتها تحت قبة البرلمان.

وقالت إن الاختصاصات الموكلة لكل لجنة برلمانية تتيح لها العمل بحرية والتواصل مع الجهات التنفيذية بالدولة، مما يسهم فى إصدار مجلس الشيوخ لتقارير برلمانية تضم توصيات يمكن الاستفادة منها على المستوى القريب، مشيرة إلى أن البرلمان والحكومة سيعملان في المرحلة المقبلة على تحقيق استراتجية مصر 2030.

وأردفت: "مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق سيناقش في جلسته يوم 29 من الشهر الجارى التقرير النهائي الذى أعدته اللجنة المشكلة لإعداد لائحة المجلس".