"الاتصالات": المصريون نفذوا 2.7 مليون عملية شحن رصيد في أكتوبر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التقرير الثاني الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، حيث بلغ إجمالي عدد المحافظ الالكترونية 14.4 مليون محفظة على مستوى الجمهورية في شهر أكتوبر 2020، كما بلغ عدد العمليات المنفذة خلال الشهر 9.9 مليون معاملة إلكترونية.

وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على شركات فودافون بـ65%، وأورانج بـ23%، واتصالات بـ11%، ووي بـ1%، وبمقارنة نتائج التقرير ما بين شهري أكتوبر 2020 ومارس 2020 لوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث تبين زيادة عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 17%، حيث بلغت 14.4 مليون محفظة إلكترونية بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ12.3 مليون محفظة إلكترونية في مارس 2020.

وبحسب التقرير، تبين أيضاً زيادة عدد المعاملات الإلكترونية التي نُفذت باستخدام المحافظ بنسبة 156%، حيث بلغت 9.9 مليون عملية الكترونية شهرياً بأكتوبر 2020 مقارنة 3.9 مليون عملية إلكترونية شهرياً في مارس من نفس العام، وزيادة عدد عمليات التحويل من محفظة إلكترونية إلى أخرى بنسبة 224%، حيث بلغت 3.8 مليون عملية في أكتوبر الماضي مقارنة بـ1.2 مليون عملية في مارس الماضي، وبلغ متوسط قيمة العملية 981 جنيه.

وزاد عدد عمليات الإيداع بنسبة 145%، حيث بلغت 1.9 مليون عملية إيداع بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ0.8 مليون عملية إيداع بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1264 جنيه، كما زاد عدد عمليات السحب بنسبة 85%، حيث بلغت 1.2 مليون عملية سحب بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بــ 0.7 مليون عملية سحب بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1855 جنيه.

ووفقاً للتقرير، زاد عدد عمليات شحن الرصيد (محمول / انترنت) باستخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 135%، حيث بلغت 2.7 مليون عملية شحن رصيد بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بــ 1.1 مليون عملية شحن رصيد بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 29 جنيه، كما تمت زيادة عدد عمليات المدفوعات الأخرى (والتي تشمل سداد فواتير المرافق وتحويل المرتبات والحوافز وسداد نفقة المطلقات والتبرعات والتسوق الإلكتروني والادخار والإقراض الريفي) بنسبة 155%، حيث بلغت 370 ألف عملية بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بــ 145 ألف عملية بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 180 جنيهًا.