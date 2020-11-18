للقضاء على "المناوبة".. إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالعريش

قال العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن الدولة بجميع مؤسساتها تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتعمير سيناء وتوفير كافة الخدمات المتنوعة لأبناء المحافظة.

وأضاف "الغندور" خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته، اليوم، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء محطة تحلية المياه بمنطقة غرب العريش، بحضور رؤساء مجالس المدن ورؤساء قطاعات المياه والكهرباء ووكيل وزارة الإسكان، أن قطاع المياه يشهد طفرة تنموية في شمال سيناء.

وأشار إلى إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب /اليوم تزيد إلى 300 ألف متر مكعب /اليوم، لتلبية احتياجات أكثر من مليون ونصف مليون مواطن، للقضاء على نظام المناوبة وضخ المياه إلي المنازل على مدار اليوم.

ولفت إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 55٪ وجاري ربط محطة تحلية المياه بالخط الرئيسي المغذي لمدينة العريش بطاقة 1000 مم، والخط الرئيسي المغذي لمدينة الشيخ زويد بطاقة 700 مم، عن طريق خطي مياه بطول 2.6 كيلومتر، بجانب توصيل المياه إلي منطقة مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء عن طريق إنشاء خط مياه بقدرة 600 مم لتلبية احتياجات المواطنين من المياه في شمال سيناء.

من جانبه أكد المهندس علاء إبراهيم، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء ،أنه تم توقيع بروتوكول بإنشاء المحطة بطاقة 100 ألف متر مكعب /اليوم كمرحلة أولي علي أن تصل إلى 300 ألف متر مكعب /اليوم في المرحلة الثانية، لتغذية مدن العريش والشيخ زويد ووسط سيناء بالمياه، طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مشيرا إلي الانتهاء من الأعمال في أكتوبر المقبل.

وأوضح المهندس خالد عيد، رئيس قطاع الكهرباء بشمال سيناء، أن المحطة تحتاج إلى كهرباء من 30 إلي 40 ميجا وات، حيث سيتم تغذيتها من المحطة المتنقلة التي يتم إنشائها بالعريش، أو من محطة محولات يتم إنشائها علي جهد 22.