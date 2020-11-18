ارتفاع مبيعات الشاحنات خلال 2020 إلى أكثر من 25 ألف مركبة

خلال الفترة من يناير وحتي سبتمبر 2020 الجاري، ارتفع معدل مبيعات المركبات (الشاحنات) بنسبة وصلت إلى 5.4% بمبيعات وصلت إلى 25488 مركبة، مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019 والتي وصلت إلى 24192 مركبة، وذلك حسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك".

وأظهر التقرير، ارتفاعًا في معدل مبيعات مركبات (الباك أب) خلال 2020 والتي وصلت إلى 17971 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 16846 مركبة؛ كما ارتفع معدل مبيعات مركبات (الشاحنات متوسطة الحجم) ووصلت إلى 5494 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 4734 مركبة .

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات الشاحنات (متوسطة الحجم) والتي وصلت إلى 105 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 20 مركبة؛ فيما أوضح التقرير انخفاضًا في مبيعات مركبات (الفان) والتي وصلت إلى 794 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 1303 مركبة؛ كما انخفض معدل مبيعات مركبات (الشاحنات الخفيفة) وتصل إلى 567 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 675 مركبة.

وخلال التقرير، ظهر انخفاض في معدل مبيعات مركبات الشاحنات المستوردة خلال الفترة سالفة الذكر من العام الجاري 2020 بنسبة 18.2% ووصلت المبيعات إلى 2444 مركبة، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 2986 مركبة؛ كما أوضح التقرير أرتفاعًا في معدل مبيعات الشاحنات المحلية داخل السوق المحلي المصري بنسبة وصلت إلى 8.7% ومبيعات 23044 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 21206 مركبة.

وفي سياق آخر، أوضح التقرير الصادر، استحواذ العلامة التجارية "شيفروليه" على أعلى معدل للحصص التسويقية للشاحنات داخل السوق المحلي ووصلت نسبتها إلى 98%، فيما وصلت نسبة كلًا من العلامة التجارية "مرسيدس وميتسوبيشي" على نسب متساوية 1%.